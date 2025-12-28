自由電子報
自由共和國》郭健國／首都見血：北捷不是被攻擊，是北市府決策層「放空」

2025/12/28 05:30

北捷與商圈在下班尖峰發生重大傷亡事件，整座城市被迫在最熟悉的通勤路上，嚐到最陌生的恐懼。（資料照）北捷與商圈在下班尖峰發生重大傷亡事件，整座城市被迫在最熟悉的通勤路上，嚐到最陌生的恐懼。（資料照）

郭健國／立法院國會助理工會理事、公共治理觀察者

台北捷運與商圈在下班尖峰發生重大傷亡事件，整座城市被迫在最熟悉的通勤路上，嚐到最陌生的恐懼。別再用「突發」「個案」安慰自己。真正讓人背脊發涼的，不是凶器，而是它精準戳破台北治理的軟肋：入口動線缺警、熱區巡守稀薄、通報鏈斷裂、指揮權碎片化—而這些不是基層失誤，是北市府決策層長年「放空」的制度後果。

我們看過多少恐攻演練？看過多少防災兵推？但當人民在站口、轉乘、百貨門廳的人流最密處遭遇攻擊，演練沒有變成救命流程，只剩事後的新聞稿與補破網式加派警力。這不是治安事件而已，這是首都治理破產：你可以在幾天內擺出荷槍巡邏的高張力畫面，卻無法擺回逝去的生命，也擺不回市民對政府的信任。

我要把話說得更重：台北的「安全治理」早就被決策層拆成三段，拆到最後只剩責任蒸發。捷運警察、市警局轄區分局、場域保全與物業管理，平時各自為政、資料不共通、通報不統一；出事就各說各話。於是市民看見的不是「快速反應」，而是「恐慌先擴散、警戒後補救」。如果安全必須用血來提醒，決策者就沒有資格再自稱「有做事」。

更諷刺的是：事後的「全面升級警戒」恰恰證明資源不是沒有，而是平時不願用在最關鍵的風險節點。北市府決策層最該被追問的，不是「有沒有努力」，而是「有沒有能力」—

一、為何尖峰時段的高風險熱區（站口、轉乘、商圈入口）沒有常態重點巡守密度？

二、為何站務、保全、捷運警察與轄區警力之間，沒有「秒級通報」與同步封控機制？

三、為何演練結論沒有轉成可稽核的KPI（反應時間、封控完成時間、疏散啟動時間、醫療後送協調時間）？

四、若制度沒有KPI，責任要如何落地？如果責任無法落地，請問市民要如何相信下一次不會更慘？

我支持第一線警察與救護的辛勞，但我拒絕讓基層成為政治卸責的吸震器。首都安全不是靠臨時加派就能保證；真正的答案是制度：單一現場總指揮、同一張即時態勢圖、同一套通報代碼與封控標準、跨單位聯防的演練驗收與淘汰機制。

北市府決策層請在四十八小時內交出三份「硬答卷」而不是三段漂亮話：

一）完整事件時間軸與指揮鏈：第一通報到封控、疏散、後送各耗時多少？

二）尖峰熱區治理清單：哪些站點與商圈節點列常態重點？巡守密度多少？

三）聯防SOP與KPI：秒級通報如何做到？封控與疏散如何驗收？不達標誰負責、誰下台？

台北是首都，不是大型舞台。安全不是宣傳品，是底線。底線破了，就不能再用「會檢討」把血跡蓋住。首都已見血，北市府決策層必須負起政治責任—該道歉的道歉、該換人的換人、該改革的改革。否則下一次的恐懼，仍會在你我最熟悉的站口與下班路上，再一次爆開。

