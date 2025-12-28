自由電子報
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》黃澎孝／從美國2025「國家安全戰略報告」看美國對台超級軍售(上)

2025/12/28 05:30

美國陸軍的M109A7自走砲，我國獲美同意出售60輛。（美軍DVIDS網站）美國陸軍的M109A7自走砲，我國獲美同意出售60輛。（美軍DVIDS網站）

黃澎孝／印太戰略智庫顧問

陸軍海馬士多管火箭部隊射擊火箭，精準命中目標。（資料照）陸軍海馬士多管火箭部隊射擊火箭，精準命中目標。（資料照）

美國白宮於美東時間十二月四日公布的二〇二五年《國家安全戰略》（National Security Strategy，以下簡稱 NSS），對台灣的重要性提出了明顯不同於以往的戰略定位。

該報告全文八次提及台灣，並明確指出：

「透過維持軍事優勢以威懾並防止台灣衝突，是美國的優先事項。」

（Deterring a conflict over Taiwan, ideally by preserving military overmatch, is a priority.）

台灣對印太戰略的結構性意義

值得注意的是，NSS並未僅止於政治承諾或價值宣示，而是首次以高度戰略化語言，直接說明台灣對美國印太戰略的結構性意義。報告指出，台灣除了在全球半導體製造中的關鍵地位外，其地緣戰略位置與全球航運通道的控制能力，更直接攸關美國核心利益。

NSS明確寫道：

「台灣提供通往第二島鏈的直接通道」（Taiwan provides direct access to the Second Island Chain），

並且「可將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰區」（splits Northeast and Southeast Asia into two distinct theaters）。

這兩句話，若僅從外交辭令理解，極易被低估；但若站在印太戰略與作戰幾何的角度，其意涵其實相當清楚︰

台灣不僅是印太戰略防衛固守的節點，更是一個可守可攻，可主動影響戰區結構的戰略核心。

台灣是反中國「反介入／區域拒止」（A2/AD）的戰略要衝

具體而言，台灣位於第一島鏈的樞紐位置，一旦成為美國與盟友的戰略支點，不僅可向西形成對中國東部戰區的火力壓制中心，同時也能穿插切割中國北部戰區與南部戰區的戰力互動，使其難以形成南北協同的整體作戰節奏。

在海上方向，台灣亦具備明確的戰區聯動價值：

 •  北向可與沖繩形成協同，封鎖宮古海峽；

 •  南向可與菲律賓北部形成呼應，封鎖巴士海峽。

此一佈局，等於在第一島鏈關鍵水道上形成「雙門閂」結構，直接壓縮中國航母戰鬥群進入第二島鏈的機動空間，也反向削弱中國原先設計的「反介入／區域拒止」（A2/AD）作戰構想。

這樣的戰略構想，並非今日部分「戰略專家」的紙上談兵。事實上，二戰的歷史早已完整示範過台灣的戰略角色。

二戰歷史驗證台灣重要性

一九四一年十二月，日本偷襲珍珠港的同時，日本陸海軍航空兵即自台灣起飛，幾乎同步對菲律賓的克拉克空軍基地與尼可斯機場發動突襲。在美軍指揮遲疑與部署失誤下，菲律賓迅速喪失制空權，戰局從一開始即呈現單邊傾斜。

隨後，本間雅晴中將所率、司令部設於台灣的日本陸軍第十四軍，亦以台灣為集結與出航基地，跨越巴士海峽，在呂宋島北部阿帕里與維甘登陸。日軍迅速建立灘頭堡並向南推進，最終迫使麥克阿瑟退守巴丹半島，並在極度難堪的情勢下撤離菲律賓。

這場戰役，使美軍高層深刻體認到：

台灣並非僅是一處前進基地，而是一個能同時影響制空、制海與戰區分割的關鍵戰略節點。

正是在這樣的歷史脈絡下，今日NSS所強調的「台灣提供通往第二島鏈的直接通道，並能分割東北亞與東南亞戰區」，其實並非全然嶄新的戰略發明，而是曾經在二戰中被實戰驗證過的戰略現實。差別只在於——

當年的進攻者是日本，而今日潛在的衝突方，則是中國。

（待續）

