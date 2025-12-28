自由電子報
星期專論》中國霸凌日本，卻在台海反噬自身

2025/12/28 05:30

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

北京的霸凌不但未能迫使高市收回言論，反而推動日本朝著更清晰的戰略立場前進，並與美國進一步深化行動協調。（路透檔案照）北京的霸凌不但未能迫使高市收回言論，反而推動日本朝著更清晰的戰略立場前進，並與美國進一步深化行動協調。（路透檔案照）

中國嚴重誤判了日本。北京原本企圖透過威嚇手段，壓迫東京在台灣議題上噤聲。結果卻適得其反，反而強化了日本的決心。

中國試圖逼迫日本這種大國，接受其所謂的「紅線」，尤其是台灣議題，清楚暴露出當前北京對亞洲國家外交政策的背後，是一種赤裸裸的強制邏輯。從台灣海峽、東海與南海，一直到喜馬拉雅山邊界，北京愈來愈頻繁地利用經濟戰、外交恫嚇與軍事施壓，企圖迫使周邊鄰國就範。

中國認定 日本不得不乖乖低頭

在國力蒸蒸日上的自信加持下，中國似乎認定，即使是全球第三大經濟體、還是美國條約盟友的日本，也不得不乖乖低頭。

北京對東京發動一波異常猛烈的外交、經濟與軍事施壓，矛頭明確指向日本首相高市早苗。中國國家主席習近平甚至致電美國總統川普，表達他對高市的強烈不滿；同時，習近平政權透過未公開宣示的經濟戰，試圖對日本造成痛感，藉此動員日本企業界的遊說團體，反對這位領導脆弱多數保守派聯合政府的日本首位女性首相。

這波衝突的導火線，是高市在國會答詢時警告，中國若對台灣發動攻擊，將可能構成日本的「存亡危機事態」，日本或將依據二〇一五年安全保障法制，行使集體自衛權。高市的說法並非只是政治語言，而是具有法律與戰略上的實質意涵。該安保法制允許東京在盟國遭到攻擊、情勢危及日本自身生存時，行使集體自衛權。

高市闡明了長期以來由地理環境所決定的現實，揭露北京希望維持模糊的事實：一旦台灣發生突發狀況，日本不可能置身事外。

台灣曾是日本帝國的殖民地，對東京而言並非遠在天邊的衝突引爆點。台灣與日本位於同一條島鏈，是日本列島的地理延伸，攸關日本自身的安全。

中國在台灣周邊舉行實彈演習，預演對台灣實施空中與海上封鎖，更凸顯出台日安全互為犄角的現實。在演訓期間，中國發射飛彈掠過台灣上空，落入日本的專屬經濟區，清楚提醒世人，台灣危機的衝擊範圍，絕對不會僅限於台灣海峽。

正是在這種地緣政治脈絡下，中國對日本發動全方位的激烈報復。中國官員發表措辭強硬的譴責；在日本西南群島周邊加強軍事壓力；接著更採取經濟脅迫措施，包括限制日本水產進口、警告中國人不要赴日觀光，以及對供應鏈施加威脅。北京釋出的訊息十分明確：一旦觸碰中國在台灣議題上的紅線，必將付出沉重代價。

中國脅迫 反強化美日台協同作戰

現在，結果已經顯而易見，中國做出根本性的誤判。北京的霸凌不但未能迫使高市收回言論，反而推動日本朝著更清晰的戰略立場前進，並與美國進一步深化行動協調，同時針對與台灣相關的突發事態，更明確地進行應變規劃。

日本對台灣議題的表態之所以重要，在於它提高了北京採取侵略行動的潛在成本。

近年來，中國利用種種模糊，包括美國的決心、盟友介入程度，以及升高衝突門檻，保留在台灣海峽採取行動的自由，並加強對台施壓。如今，東京將日本的存亡與台灣的安全連結起來，壓縮了這種模糊空間。

任何中國動用武力的行為，都將面臨明確的風險，不僅會招致華盛頓介入，更會將軍事技術先進、且扼守中國海上通道要衝的日本捲入其中。

日本是全世界駐紮最多美軍部隊的美國盟邦。駐紮在沖繩的美軍，在任何「台灣有事」情境中都不可或缺，使得日本無論政治意願如何，都將成為無法迴避的參與者。

從這個角度來看，中國的脅迫施壓反而強化了美國、日本與台灣之間，深化應變規劃與協同作戰能力的戰略邏輯。北京的行動，正在加速其原本試圖避免的安全整合進程。

諷刺的是，中國宣稱施壓是為了遏止「外部勢力干預」其所謂的「內政問題」。但實際上，北京正進一步將台灣議題國際化，並將日本從一個原本謹慎的利害關係方，轉變為在台海議題上更為堅定的嚇阻角色。

北京對東京的施壓不僅未能鞏固其劃定的紅線，反而壓縮了戰略模糊、深化了區域團結，並且提高了對台動武的可能代價。

北京的作為也暴露出其亞洲戰略中一種更廣泛的外交模式。透過針對日本這種歷史性強權施壓，中國正在釋放訊號，表明其打算以恫嚇、經濟懲罰，以及經過校準的民族主義怒火，來對付亞洲其他國家。這種作法很可能會促使那些具備反制能力的國家，進一步強化抵抗意志。

日加速軍事現代化 提升台周邊嚇阻力

事實上，中國的脅迫行徑已經加速日本的軍事現代化進程。東京已承諾將國防開支增加一倍，取得長程打擊能力，並強化供應鏈以防範經濟勒索。整體而言，即使沒有明確點名台灣，這些措施都提升了台灣周邊的嚇阻力。

與此同時，台灣周邊戰區的緊張情勢也在升高。中國在日本實際管轄的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近加強軍事活動，提高了發生意外事故與誤判的風險。透過擴大對抗的地理範圍，中國正在增加升高衝突的途徑。對一個自稱重視穩定的大國而言，這是極其危險的策略。

對台灣而言，情勢的發展在某種程度上反而令人安心。中國試圖在外交上孤立這個實質自治的民主政體，結果卻促使區域其他國家更清楚地認識到箇中利害。日本從刻意的模糊轉向有條件的清晰，釋放出一旦台海爆發衝突，戰事不會侷限於單一戰區的訊號，藉此強化嚇阻。正是這類訊號提高了戰爭爆發的門檻，而不是任何單一武器系統。

北京弄巧成拙 反而為台灣帶來穩定

簡言之，中國對日本的脅迫在戰略上對北京而言適得其反，諷刺的是，反而為台灣帶來穩定。

誠然，這一切並不能保證長期穩定。一個重兵壓境、軍事化程度更高的環境，本身也伴隨著風險。然而，倘若中國的目標是讓日本保持中立，讓台灣持續孤立，這場霸凌行動在戰略上無疑是搬石頭砸自己的腳，弄巧成拙。

北京企圖馴服日本，卻反而迫使東京更嚴肅地準備應對。而且，中國非但沒有削弱台灣周邊逐漸成形的嚇阻架構，反而親手促成這套架構。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

