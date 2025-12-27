自由廣場》《大濛》：歷史不只是回顧 更照見我們此刻的位置

◎ 張媛湘

談到白色恐怖題材，許多觀眾早有心理準備：沉重、悲傷，以及關於國家暴力與歷史不正義的敘述。《大濛》並未迴避這些主題，但它真正不同之處在於它選擇更貼近日常、更接近當代感受的方式，讓觀眾重新進入那個時代。在資訊過度、情緒快速消耗的年代，歷史創傷往往被壓縮成口號或立場對立，《大濛》沒有再用宏大敘事提醒我們要記得歷史，而是讓人看見，如果真的生活在那個年代，日常會如何被一點一滴改變，人又會如何在不知不覺中被結構牽動。

電影的敘事從生活開始，而非政治事件，這一點對當代觀眾尤其重要。甘蔗田、老街道、三輪車、小販、歌舞團，這些場景乍看像是復刻過去，但隨著角色不斷移動，觀眾逐漸意識到，那是一個人仍然要生活、要工作、要交朋友、要談感情的時代。差別只在於，這些再普通不過的行為，隨時可能被權力中斷。這種生活仍在前進卻缺乏安全感的狀態，其實與今日並不陌生。無論是疫情期間的不確定、政治與戰爭帶來的焦慮，或社群輿論快速翻轉造成的壓力，我們同樣活在一個對難以預測的時代。《大濛》不是把歷史放在遠方，而是讓觀眾意識到，那種不安其實離我們並不遙遠。

隨著故事推進，權力開始以更具體的方式介入角色的人生。警察的盤查、工作被剝奪、審問與監控，這些情節並未拍成激烈衝突，而是出現在角色行動被迫停下的時刻。正是在這些停滯中，觀眾看見威權如何滲入生活細節，不是每天都在流血，但每天都在限制選擇。這樣的描寫方式，讓權力不再只是歷史課本中的抽象名詞，而是讓人逐漸習慣退讓、自我審查的空間結構。放在當代脈絡中，這也提醒我們，真正令人恐懼的往往不是一次性的暴力，而是讓人慢慢失去行動自由與判斷空間的日常壓力。

在如此壓迫的環境下，《大濛》最動人的部分，反而是那些微小卻持續存在的善意與想像。趙公道說自己人不好，但有良心，這句話沒被塑造成英雄宣言，而更像是普通人在困境中為自己保留的底線。阿月透過計數時間、想像未來，讓自己暫時脫離現實的痛苦。這些片段不宏大，卻極其真實，也貼近當代感受。在一個多數人無法掌控結構、制度與時代方向的環境裡，許多人正是靠著這些小小的心理支點，撐過每一天。《大濛》沒有浪漫化希望，而是誠實呈現，有時「想像」不是為了改變世界，而只是為了不被徹底摧毀。

《大濛》之所以能創造出不同於過往白色恐怖電影的質地，正因為它沒有急著給歷史下結論，也沒有把觀眾放在道德高地上。它選擇讓我們站在霧中，看不清全貌，卻能清楚感受到寒意、重量與方向感的缺失。這樣的觀看位置，反而更貼近我們此刻所處的世界。資訊很多、立場很多，但確定性很少。當戲院燈亮起，《大濛》留下的不是單一答案，而是一個仍在發酵的提問：在結構壓力之下，我們如何為自己保留成為人的空間。也正是在這個提問中，這部電影讓歷史不再只是過去，而成為與現在持續對話的存在。

（作者從事補教事業）

