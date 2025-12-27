自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》資訊超載時代的必備防身術

2025/12/27 05:30

◎ 張商陽

有人說了一個笑話。

他在網路上看到很便宜的蓮藕粉，賣家保證「假一賠十」，於是下單。朋友問好不好吃，他說不敢吃，因為賣家直接寄了十一份來。

不敢吃的反應，其實很正常。

當你一次收到十一份蓮藕粉，本身就是風險提示，直覺只會是：這東西不該入口。

把這個邏輯放回現實社會，其實一模一樣。

多份國際資安報告與台灣官方說法都指出，台灣長期處在高密度網路攻擊環境。每天承受的攻擊量遠高於一般國家，早已不是零星事件，而是常態。

在此環境下，問題從來不在於「每一則訊息是不是百分之百錯誤」，而在於更基本的判斷：在如此龐大的資訊流量之下，總不可能每一則訊息都是善意、完整、可被直接相信的內容。

數量本身，就是風險指標。

這種高密度環境，最容易滋生一類特定的網路敘事：句子很短、情緒很強，看起來像是在陳述事實，卻沒有數字、沒有時間軸，也沒有比較基準。「台灣現在三天兩頭在停電。」「一年停電好幾百次，跟第三世界差不多。」

這類說法長期在社群平台反覆出現，就是一個典型例子。

它們的共同特徵不是內容新穎，而是重複。當同一種敘事在網路上不斷被轉傳、截圖、改寫，它的影響力早已不取決於真假，而在於曝光密度。這正是高密度網路環境中，最該被視為可疑訊息的型態。

而這類說法，也是最適合運用AI查證的對象。

面對「台灣常常停電」這樣的敘事，不須翻資料，只要把問題轉成AI能回答的形式，例如：台灣近幾年的平均停電次數與停電時間是多少？是否有公開統計可對照？

我們可以把這個問題直接丟給AI試試看。

當一句話被拆成具體問題後，如果發現它與公開統計所呈現的趨勢明顯不同，就已足以判斷，它不是可以直接入口的說法。這裡的重點不在於為誰辯護，而在於一個更基本的判斷原則：凡是無法承受這種基本查證的敘事，就不該被直接相信或轉傳。

在高風險資訊環境中，真正需要調整的，不是資訊的多寡，而是入口的標準。不是每一則訊息都必須反駁，但有些訊息，確實不該直接入口。

十一份蓮藕粉，不需要逐包化驗。光是數量與來源，就足以提醒你：先別吃。資訊也是一樣。

（作者是蛋農）

