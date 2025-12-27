自由廣場》名牌豪車紛紛退場 中國真的「返貧」了

◎ 于則章

日前網路上盛傳德國汽車製造大廠賓士公司，因中國政府要求合資企業的中共黨支部書記進入董事會，且擁有完整投票權及否決權，賓士總部將此視為干預公司治理結構，最終決定終止合作，停止與中國北汽集團的汽車生產，拆除賓士標誌，並遣散超過三千名員工回家待命。

一波未平一波又起，鄭州市的「鄭州中原保時捷中心」近日被爆出在一夜之間人去樓空，展廳內的豪車被清空，高層與銷售人員也全數失聯，社群平台也轉成不公開。許多已支付定金或剛提車卻拿不到合格證的車主求助無門，受害金額從數萬至數十萬人民幣。

中國媒調查指出，該經銷商營運主體「鄭州東保潤汽車銷售有限公司」在事發前的十二月十七日剛發生詭異的高層變動，新任經理尹少亮僅任職兩天便卸任。該公司隸屬於「東安控股集團」，旗下擁有超過四十家子公司，代理品牌包含保時捷、BMW、奧迪等豪車品牌。

中國近九年來因和美國貿易戰、關稅戰以致經濟不斷下滑，許多知名跨國大企業不斷從中國撤離，造成中國失業率攀升、薪資向下探底，形成惡性循環，早已舉世皆知。

早在去年德國福斯汽車集團進行全球大裁員時，福斯總部就證實中國福斯將為此做出「重大貢獻」，暗示中國員工將是裁員海嘯第一排，行政、差旅及培訓等資源也會減少。

在經濟大衰退的浪潮下，中國又進一步頒布「禁奢令」，進一步升級規定官員聚餐限三人、不得請客、教師出國探親受管制，又導致中國消費動能進一步遭到抑制而拖慢經濟成長，無怪賓士、保時捷、奧迪這些過去受惠於中國經濟高速發展而賺得盆滿缽盈的德國名牌豪車，在中國紛紛出狀況。

所謂水漲船高、水退船低，當中國經濟水位向下探底，象徵身分地位的豪奢品牌商品必然跟著滑落，最近義大利豪華汽車品牌瑪莎拉蒂Grecale純電版，售價從八九．八八萬元人民幣狂跌至三五．八八萬元，砍價高達五十四萬元，只求出清庫存！

中國真如許多專家所說的，已經「返貧」了，且情況惡化到無力遮掩，連富裕階級都得精打細算，斤斤計較。一個重返貧窮的中國，對外資企業絕對不可能有吸引力，這又將加速中國經濟的結構性崩潰。

（作者是公務員）

