自由廣場》犯罪新聞該怎麼報 才不製造更多悲劇？

2025/12/27 05:30

◎ 陳擷安

近年來，重大暴力犯罪事件一再成為媒體版面焦點，然而在高度競爭的新聞環境下，部分報導逐漸滑向以血腥細節、加害者背景或犯案過程為主軸的「獵奇敘事」，不僅未能發揮公共警示功能，反而可能在無意間放大暴力的象徵效果，對社會心理造成長期侵蝕。

犯罪新聞的核心價值，並非滿足閱聽眾「知道發生了什麼」的即時好奇，而應回歸到「事件對社會秩序與公共安全帶來何種警訊」。當媒體將焦點過度集中於加害者的犯罪過程、動機、人格缺陷，容易讓潛在的模仿者誤以為暴力行為可獲關注、可被記住，甚至成為「被看見」的途徑。

相之，報導若能清楚呈現暴力行為對被害者、家屬與社會整體所造成的長期創傷，強調犯罪造成的沉重代價與無可挽回的後果，才可能對具有「傚尤念頭」的個體形成實質威嚇，使其在衝動與理性之間，選擇退縮而非行動。

犯罪預防建立在「確定會被發現、確定會被制止、確定要付出代價」的社會認知上。媒體扮演的角色，若能有系統呈現警方如何迅速介入、社會安全網如何發揮功能、司法體系如何回應暴力行為，便能在社會累積「暴力不可行」的集體印象。

媒體報導犯罪，應有意識地轉向制度面敘事，說明警力部署、社區通報機制、精神健康介入與家庭支持系統如何交織成防線，讓潛在的加害者清楚理解，暴力並非孤立行為，而是會立即觸發一整套社會回應機制，進而提高其行動成本與心理門檻。

當媒體在報導中適度討論警政資源是否足夠、社福系統是否及早介入、高風險個案是否被妥善追蹤，便能將個案悲劇轉化為制度改進的契機。有助社會理解「犯罪並非偶然」，也能避免將責任簡化為單一個人的道德失敗。對潛在的暴力行為者而言，這樣的公共訊息同樣具有嚇阻效果：清楚顯示社會對暴力零容忍，並傳達「你並非被忽視，社會早已有機制介入」的訊號。

長遠來看，唯有媒體、警政、社福與司法形成一致的敘事方向，將重點放在社會安全網的可見性與有效性上，才能真正降低暴力發生的誘因。犯罪新聞若能從刺激情緒的即時消費，轉化為提升公共理性的長期投資，才可能在不製造恐慌的前提下，達成最關鍵的目標，讓有意圖者不敢行動，讓社會在尚未付出更大代價之前，就已成功阻止下一起悲劇的發生。

（作者是科技集團法務）

