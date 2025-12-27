自由廣場》彈劾總統豈能兒戲？莫將「網路民調」錯當「憲法」

◎ 郭昌益

近期，在野黨（藍白陣營）頻頻拋出彈劾總統的議題，甚至援引網路民調或特定機構的數據，宣稱「多數民意支持彈劾」，試圖以此作為發動憲政手段的正當性基礎。我們必須嚴正指出：作為國會多數，藍白陣營雖然擁有提案彈劾的憲法權利，這是監督機制的一環；然而，若僅憑浮動的民調數字與網路聲量，就據以論證彈劾的正當性，不僅是對憲法精神的誤讀，更可能將嚴肅的憲政運作推向「民粹化」的危險邊緣。

彈劾總統是民主國家中極為嚴肅的「最終手段」，其本質在於追究總統是否犯下內亂、外患或重大違法失職之行為，這是嚴謹的法律判斷過程，而非簡單的政治攻防，更不能等同於「不信任投票」。民調數字代表一時的政治喜好與情緒起伏，易受短期事件、媒體操作甚至網軍帶風向的影響。倘若今天因民調低就喊彈劾，那明天民調回升是否又要撤案？將國家元首的去留建立在如流水的網路民調，是對法治國家的踐踏。

我國憲法針對彈劾總統設計了極嚴謹的高門檻。依法，彈劾案須經全體立委二分之一以上提議、三分之二以上決議，才能聲請司法院大法官審理；最終還須經憲法法庭判決成立，被彈劾人才會解職。

這樣的「超高門檻」設計，是憲法起草者深謀遠慮的智慧。旨在確保彈劾案須具備「高度的全國共識」及「確鑿的違法事實」，而非僅憑國會過半數的政治優勢就能恣意妄為。這道防波堤，可防止掌握國會多數的政黨，只因政治立場不同或一時政治利益，就輕易動用彈劾權來癱瘓行政部門。

倘若彈劾門檻寬鬆，或如在野黨暗示的「順應民調」即可發動，那台灣的民主政治將陷入永無寧日的惡性循環。每一任總統都將面臨在野黨隨時發動的彈劾威脅，政局動盪將成常態。一旦總統被彈劾變成「家常便飯」，將導致行政權無法穩定運作，國家政策難以延續，最終受害的是全體台灣人民。

藍白陣營若真認為總統有違法失職之處，應當回歸憲法與法律層面，提出具體的法律證據與論述，接受社會與司法的嚴格檢視。若只為政治操作，取用浮動的網路民調作為毀憲亂政的藉口，不僅無法說服法理上的中間選民，更是對台灣的民主憲政體制的輕蔑。成熟的民主，需要的是尊重制度的政治家，而非加油添醋危言聳聽的投機者。

（作者是政大法學碩士）

