評論 > 投書

自由廣場》柯文哲愛說笑 有錢聘大律師 沒錢清潔地板？

2025/12/26 05:30

◎ 李欣芬

台北地院廿三日審理柯文哲弊案，由柯文哲針對政治獻金弊案進行答辯，對於檢察官查出他以木可公司等侵占政治獻金五六三四萬元，還將政治獻金二四四萬元匯給兒子買股票，及侵占謝國樑等人捐給民眾黨的六百萬萬政治獻金。柯文哲表示，政治獻金沒有進入家人帳戶，他說自己是個節儉的人，講到有一天他晚上回家，看到妻子跪在地上擦地板，柯文哲不禁當庭落淚表示「我們家沒有傭人」。

看了不禁咋舌，想說：千萬的小老百姓都是自己擦地板，還要上班養家，柯文哲講這種話離普世大眾太遠了！

心中極為不解，柯文哲目睹妻子陳佩琪自己擦地板，你個大男人不用幫忙嗎？本人認識台灣教授協會的會員中，例如：人權律師李勝雄疼惜妻子做家事的辛勞，所以聘請了鐘點傭人，每星期來家裡打掃一次；台大歷史系退休的鄭欽仁教授亦是，妻子在世時即聘請了鐘點傭人。

本人亦是每星期擦一次地板，先生體恤我的辛勞，他買來了「好神拖」拖把，讓我不用跪在地上擦地板；並且每次在我拖地板前，他會先用掃把掃過地，方便我拖地。

柯文哲曾說討厭政商醜態，如今涉及侵占政治獻金，讓檢察官不禁感嘆：「柯文哲活成自己最討厭的樣子！」而明明是審理政治獻金案，柯文哲竟扯到妻子陳佩琪擦地板，這跟貪污有什麼關係？顯示出柯文哲對老婆既殘忍，又不體貼！也顯示出柯文哲除了裝窮外，更是裝神弄鬼！

試問：買得起上億豪宅，卻連請個傭人也不願；有錢請三位大律師來脫罪，沒有錢買機器清潔地板？可見貪婪和吝嗇並不衝突！

（作者為台灣教授協會會員）

