自由廣場》少年割頸案判決引發的制度疑問

新北市國中生在校園內遭割頸致死的案件，隨著二審宣判結果出爐，再次撕裂社會對「少年司法」的信任底線。涉案的郭姓少年與教唆的林姓少女，刑期分別加重至十二年、十一年，看似回應了一審量刑過輕的爭議，卻仍無法平息被害家屬與社會大眾心中更深層的不安。

當楊姓學生的父母在法庭內失控吶喊「孩子的命都沒了，還談什麼修復」，那不只是情緒性的控訴，而是一個制度性疑問：在面對明確、殘酷、不可逆的致死結果時，少年事件處理法所強調的教育優先、保護優先，是否已經超出了社會所能理解與接受的界線？

從判決理由可見，法院高度重視行為人年齡、成長背景與矯正可能性，並將其作為減刑的重要依據。然而，這樣的論證邏輯在法理上雖有其根據，卻在現實層面產生嚴重的認知斷裂。當一名剛離開少觀所、早已展現高度暴力傾向與幫派文化認同的少年，預藏兇器、主動前往教室並多刀刺擊要害，這樣的行為是否仍可被視為一時衝動、尚待教化？

刑法上的犯意認定本就不以事後否認為轉移，而是回歸行為前後的客觀情狀；若法院在量刑時過度聚焦於行為人未來的可塑性，卻相對淡化對被害人生命法益的評價，實質上便可能落入以加害者的人生風險，折價被害者的生命價值之困境，這正是本案最令社會難以釋懷之處。

本案反映的是整體少年司法體系長期形成的結構性傾斜。自少年事件處理法確立以來，台灣的少年司法始終以避免標籤化、避免過早刑罰化為核心理念，這在處理輕微偏差行為時確實具有正面效果；但當案件性質已升高至故意殺人，且行為人展現出高度暴力準備與結構性偏差生活模式時，是否仍適用同一套保護邏輯，便成為無法迴避的問題。

若制度一味假設只要時間夠長、資源夠多，就一定能修復，卻未能誠實面對部分行為已跨越不可回復界線的事實，最終只會讓被害家屬承擔制度過度理想化的代價，也侵蝕社會對司法正義的基本信任。

最後，這起案件迫使我們正視一個長期被迴避的核心：少年司法的目的，究竟是拯救行為人，還是回應社會對正義的最低期待？兩者並非必然對立，但若制度設計永遠優先選擇前者，卻缺乏對被害者與其家屬的實質回應機制，所謂的修復式司法終將淪為空洞口號。

修復不是單方面要求被害者理解、原諒或放下，而是建立在對傷害嚴肅承認與相應責任承擔之上。當一條年輕生命在校園中被殘忍終結，社會所期待的，至少是一個清楚傳達生命不可被折價的司法訊號。否則，每一次強調少年還有未來，都將在無形中追問另一句更沉重的反問：那被奪走的未來，又該由誰來負責？

（作者是電子業專業經理人）

