自由廣場》從預算停擺到條例封殺／《被出賣的台灣》國會現場版

2025/12/26 05:30

◎ 史里

國防議題向來高度敏感，但民主制度的底線其實很清楚：可以爭論方向、可以刪減數字，卻不能讓制度停擺。然而，當前立法院對國防相關議案的處理方式，已從去年的失序亂刪，進一步走向今年全面停擺，顯示國會監督正被系統性棄置，值得社會嚴肅檢視。

首先必須釐清，國防年度預算原本就包含在中央政府總預算中，行政院依法於八月送交立法院，理應進入審查程序；然而至今，立法院卻連一筆預算都未實質審議。藍白身為國會多數，若認為編列不當，完全有權刪減、凍結或否決，但選擇「不審」，等同放棄監督責任，使明年度總預算整體停擺。至於所謂的國防特別預算，外界常以「幾張紙就想通過一點二五兆」質疑，但目前被阻擋的並非預算案，而是國防特別條例。該條例僅建立八年期法律框架，實際經費仍須逐年編列、逐年接受立法院審查；連條例都不讓進入議程，等於提前關上後續所有監督的門。

國會可以嚴審，但不能以程序封殺取代實質討論。瑞典國防專家曾警告：「中國知道，它的勝利有一半寄託於台灣人民的沉睡。」當年度預算不審、關鍵條例停擺，國家安全與財政運作便陷入停滯，社會也在不知不覺中降低警覺，這不只是行政效率問題，更是制度韌性的考驗。

這樣的局面，令人想起歷史中反覆出現的警訊：一個國家真正的風險，往往不是來自外在壓力，而是內部制度選擇失能卻未能即時修正。當國會以程序阻斷取代實質審議，讓關鍵預算與法制長期停擺，對外所傳遞的訊號，不只是政策分歧，而是民主運作是否仍具備自我防衛能力。問題不在於台灣是否面臨威脅，而在於當世界觀察這些現象時，會如何解讀台灣社會對制度失靈的容忍程度，以及我們是否仍願意承擔民主所要求的責任。（作者為台南市市民）

