自由廣場》當「老農津貼」與「農民退休儲金」雙軌並行／整併建立老農退休年金制度

2025/12/26 05:30

◎ 楊明憲

選舉快到了，老農津貼又被民意代表成為喊價籌碼，農民退休儲金也是。民進黨日前提出將老農津貼提高至每月一萬二千元，國民黨隨即加碼至一萬五千元，雙方皆以物價上漲與生活負擔為理由，同時也主張政府應提高儲金相對提撥比例或放寬排富門檻。

但真正的問題在於不論數字是多少，制度問題始終被刻意迴避。老農津貼原本是「補充性社會福利」，用以照顧「長期未能完整納入年金體系的老年農民」。然而多年下來，這項制度不僅未能制度化，反而逐漸成為選舉政治中反覆加碼的標的。八十四年起依《老年農民福利津貼暫行條例》開辦的老農津貼，實施迄今已三十年了，但始終未能建立完整保障制度而「暫行」至今，民代也始終仍停留在金額多寡的爭論。

老農的生活風險與經濟脆弱性值得社會重視，農業經營的世代交替及讓青農看得到未來保障也值得政策考量。農業部在一〇九年已依《農民退休儲金條例》實施農民退休給付制度，由農民與政府相對提撥建立退休儲金專戶，在六十五歲之後即可領取年金。

因此，目前存在著「老農津貼」與「農民退休儲金」雙軌並行的現象，也因為老農津貼不斷喊價，使得農民參與退休儲金的比例偏低，如同天災救助與農業保險的雙軌並行關係，天災救助金額也不斷被民意代表喊價，反而不利於農民投保農業保險。

老農津貼自開辦以來，始終未與國民年金或是之後的農民退休儲金制度整併，形成一套「準年金、非年金」的灰色制度。給付標準缺乏明確計算基礎，調整方式也高度政治化，每逢選舉便成為政黨展現更照顧農民的比賽。

基於老農津貼本質上已從「補充性福利」異化為「準年金」，則應與農民退休儲金在制度上整併，也就是將老農津貼定位為「基礎年金」，是由政府編列預算發放的固定津貼，屬於福利性質，而農民退休儲金則是政府相對提撥鼓勵自願儲蓄的「加強年金」，如此可建立一套完整的「農民退休年金制度」。基礎年金與加強年金均應有一致性的費率精算公式，以避免政治喊價操作，並使制度具有可預測性，惟領取基礎年金的資格應限於參加農民退休儲金者與退休農民。

老農津貼是暫行條例，在建立一套完整的農民退休年金制度之後，老農津貼應該逐步退場，而非逐年調升。農民退休年金制度有費率精算的客觀依據及公式，逐年依物價指數及家庭收入滾動調整，絕非用喊價方式來調整，否則農民福利支出不斷擴大將會更加排擠農業發展建設。（作者是台灣農村經濟學會前理事長）

