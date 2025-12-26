自由廣場》把未來預支給政治／從台灣未來帳戶看立法的責任真空

◎ 劉哲廷

藍白推出「台灣未來帳戶」時，話語的重心不在帳戶，而在「未來」。未來被描述成一個可以事先存放、以金額衡量、到期兌現的東西。這種敘事極其熟悉：當政治對現實治理失去說服力，就轉而兜售一個看似溫柔、實則抽象的承諾。孩子、教育、起跑點，都是政治語言裡最安全的名詞，安全到足以遮蔽制度本身的風險與責任。

這項設計的表面邏輯很簡單：政府為每個孩子存一筆錢，讓成年時有一個「人生第一桶金」。但一旦將視角從家庭倫理移回公共財政，就會發現這不是單純的社會福利，而是一個以立法名義直接鎖定長期支出的制度工程。首年千億元規模、往後每年固定支出，意味著國家預算中將出現一個高度僵固、幾乎不可回收的項目。問題不在於「值不值得給孩子錢」，而在於誰有權在未來十數年間，預先排擠其他可能更迫切的公共支出。

藍白陣營反覆強調「立法權本來就可以立法產生支出」，這在形式上當然成立，卻刻意忽略了民主憲政中更關鍵的張力：權力不只是能不能做，而是該不該做、何時做、由誰承擔後果。當國會以特別條例的方式，直接創設龐大且長期的財政義務，卻不需要負責後續的執行與調整，行政權就被迫成為提款與收帳的角色。這不是教科書上的權力分立，而是一種政治責任的拆解與轉嫁。

更值得警惕的是，這類政策高度仰賴「一視同仁」的語言。人人都有帳戶，聽來公平，卻也意味著資源不再區分需求。真正處於貧困、教育資源不足、家庭功能失靈的孩子，並不會因為十八歲時多了一筆固定金額，就自動跨越結構性的障礙；而資源充足的家庭，反而更有能力透過抵稅、加碼投資，將這個帳戶變成另一種財富放大器。所謂平等，可能只是把不平等延後結算。

支持者將此描述為「人生起跑點的補正」，但起跑點的落差從來不只是一筆錢。托育品質、學區差異、醫療可近性、父母工時與心理狀態，都是更早、也更深的決定因素。若政治只願意在最不具爭議的時間點出手 ─ 孩子成年那一刻 ─ 那其實是對現實無能的承認：我們無法在制度真正發揮作用的地方改革，只好在終點發一張支票，安撫良心。

從政治策略的角度看，「未來帳戶」也展現了一種典型的在野操作：以高道德密度的政策包裝，迫使執政者在「反對孩子」與「接受財政綁定」之間二選一。這不是政策辯論，而是情感勒索式的立法。當公共討論被縮減為「你支持不支持孩子」，凡是涉及財源、永續性、優先順序的問題，就被貼上冷血或技術官僚的標籤而遭到排除。

一個成熟的社會福利國家，從來不是靠單一帳戶撐起未來，而是靠連續、可調整、能回應社會變化的制度設計。把未來一次性存入帳戶，看似前瞻，實際上卻是把政治責任封存，交給下一個世代自行承擔通膨、失業與政策失誤的風險。該討論的不是「立法權有沒有凌駕行政權」，而是我們是否願意承認：未來不能被預算凍結，也不能被道德口號預支。

當政治把未來變成一個帳戶，問題往往不是帳戶裡有多少錢，而是我們已經停止思考，什麼樣的制度，才配得上被稱為「未來」。

（作者是詩人、自由工作者）

