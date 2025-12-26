社論》藍委從「高調訪中」到「化整為零」

國民黨立委翁曉玲等藍委日前前往中國廈門，出席台商協會活動。（翻攝臉書）

近期，中共透過中國廈門台商協會活動，找來國民黨立委及藍營政治人物到場，外界認為是北京為掌控台灣最新政治情勢的手段。尤其，面對藍白挾人數優勢把持國會伺機奪權，行政部門決定不副署立法部門有違憲之虞法案、憲法法庭並恢復運作捍衛憲法守護，朝野攻防頗有翻轉態勢。中共希望確保對台工作「沒有意外」，特別要擋下一．二五兆元國防特別預算案及國安法案。對此，藍委聲稱赴中只是探訪台商，與中國官員見面僅「聊天」。然而，藍委返台後，立法院程序委員即四度封殺國防特別條例草案，口稱嚴審，實則連排審機會都沒有。事實勝於辯解，藍委行徑，宛如中共馬前卒。

藍委集體赴中並非首次。去年四月，在立院會期議程繁重期間，國民黨立院黨團總召傅崐萁公開率羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等共十七名國民黨立委，佔了整個黨團人數快三分之一，前往北京見統戰高官。國人對此強烈質疑，藍委仍執意前往，表面理由是促進兩岸和平交流、行銷台灣農漁產及觀光。結果回台後，北京不僅未展現善意，反而升高灰帶攻勢與武統威嚇。原因無他，台灣國會朝小野大結構，已成北京分裂台灣社會的最佳平台。儘管我們政府強烈提醒在野黨勿落入中共「區隔對待」的分化陷阱，仍有政客甘於配合，去做那些對台無益，卻助長北京促統工作。難怪中共高官在見傅等人時，給予「很不容易，很有誠意」的口頭嘉獎。

藍委集體赴中，形象惡劣，成為日後發起大罷免連署的關鍵原因。雖然藍委暫時躲過罷免投票的審判，但也自知不能與台灣主流民意背道而行。因此，藍委上週改以祝賀中國廈門台商協會三十三週年活動為名，再度赴中，用迂迴方式與中共官員互動。此次赴中藍委包括林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等七人，多數未參與去年四月中國行，這讓北京接觸藍委人數再擴大。去年赴中的藍委涵蓋立法院各委員會，北京得以建立聯繫渠道。這次則涵蓋能影響總預算與特別預算審查的財政委員會召委、主導國安法案推動進程的司法及法制委員會召委，以及負責議案進入立院的程序委員會召委。哪些藍委能到中國，北京說了算。從擺出的「陣勢」，足見中共對台圖謀。

更令人疑竇的是，與去年四月藍委高調組團赴中不同，這次不僅低調前往，且「化整為零」。出席藍委趕於上週末立院院會結束，各自搭乘班機前往廈門，且多非我們的國航，是否為刻意「避人耳目」，當事者最清楚。有藍委質疑媒體為何能拍到登機照，顯為轉移焦點之詞。若無不可告人之事，活動正當，公眾人物何需憂懼媒體捕捉？國民黨中央稱廈門台協活動很單純，但在中國政府高度管控下，釋出影片卻是廈門台協會長致詞，強調要維護「國家統一」與「領土完整」，深化融合實踐。在中國，台商協會受完全掌控，廈門台協因地緣最接近，為對付台灣，中共介入更深。今年初海基會台商活動嗆賴清德總統「當家不鬧事」，即為廈門台協幹部。現任廈門台協會長另身兼台企聯副會長，並有可能接任總會長。

台企聯為北京直接指導的全國性組織，向來聽命行事。去年傅崐萁訪中，台企聯直接表明，期待「要有所作為，讓『反滲透法』等不利兩岸交流因素能有所改變」。中共設定的劇本，在野陣營、藍委、台商配合演出。去年如此，今年亦然。藍白國會亂政，人民極度厭倦。過去凌駕其他憲政機關的奪權行徑，在行政院不副署惡法、憲法法庭恢復運作下，情勢頗有翻轉。藍白則阻擋中央政府總預算、國防特別預算及國安法案，掣肘賴政府施政。並以發動彈劾賴總統，掩護其附和中共弱台與亂台的腳本。北京並召來可發揮「關鍵作用」的立法院特定委員會召委直接見面，亦是向策應勢力發出務必確保「沒有意外」之令。縱然在野否認關連，但藍委返台後，立即封殺或延宕預算推進。而且還是在川普政府二度宣布對台軍售之後發生。北京介入斧鑿甚深，美國政府高度警覺，駐台官員表明要與在野立委溝通，並釋放與國民黨高層見面的消息，皆是明確訊號，台美官方正構建積極防線，防堵中共利用台灣國會朝小野大，興風作亂。

