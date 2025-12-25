自由電子報
社論》「第十一版新文字大辭典」

2025/12/25 05:30

藍白立委23日聯手表決，再度封殺國防特別預算。國民黨團首席副書記長林沛祥（右）舉手表決時，更冷笑看向民進黨立委。（資料照，記者廖振輝攝）藍白立委23日聯手表決，再度封殺國防特別預算。國民黨團首席副書記長林沛祥（右）舉手表決時，更冷笑看向民進黨立委。（資料照，記者廖振輝攝）

當今世界，沒有國家企圖侵略中共國，只有中共國對周邊國家領土有非分之想。真的非常違和，一面自稱在未來世界大國崛起，一面又控訴自己是被霸凌的弱國。利用這種「苦旦」角色面具，中國積極自我合理化軍備擴張，同時又把它國為了因應中國威脅，不得不增加國防預算予以妖魔化。台灣，也有他們的應聲蟲，宣稱武裝中國乃合理安全關切，武裝台灣是挑釁討打。

話說一九九一年，我國廢止動員戡亂時期條款，不再視中華人民共和國為「叛亂團體」。然而，中共國一直沒有改變，台灣是其叛離的一省，絕不放棄對台使用武力。今年三月，賴總統召開國安高層會議表示，中共國已是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。其實，三十多年來，一如兩蔣年代，北京對我國的敵意從未降低，改變的只是對民主台灣的欺騙手法。

破壞和平，卻說成維護和平，「北京國語」總是充滿這種詭辯，像極了歐威爾小說「一九八四」內的「第十一版新文字大辭典」，將詞彙的本義偷換概念至完全相反的新解。為此，必須銷毀舊文字，創造新文字，因為保留著舊文字的「毒素」，就無法欣賞新文字的「美感」。新文字的目標，是要把思想的範圍弄到越來越窄，最後讓舊文字的知識全部消滅，或者翻譯成新文字，變成另外一種東西。最高階段，忠黨就是糊裡糊塗、沒有思想，革命也就成功了。

俄羅斯侵略烏克蘭，北京將這場侵略取名為「烏克蘭危機」，意指烏克蘭、北約釀成危機，不是俄羅斯發動侵略。烏、中北京外交次長級對話，烏方稱就俄羅斯持續「武裝侵略」烏克蘭的現狀深入交換意見。但中方冷漠回應：雙方就「烏克蘭危機」交換意見。難怪，普廷仍理直氣壯：戰爭不是我們挑起的。外交辭令是公關，公關詞彙才是內心戲。

敏銳的人不難聯想到，所謂「台海危機」這種命名，遮掩了誰是侵略者、誰是受害者。「台海危機」，表面「客觀」描述了，「危機」發生在「何處」，並不明指誰造成「危機」，卻轉移了誰是麻煩製造者的想像方向。隱藏在後面的侵略者，就這樣被塗黑開脫責任，受害者則啞巴吃黃連。不抗議中國武力威脅台灣，卻對本國政府「要和平、反戰爭」，看來，藍白兩道也在編輯「中國台灣」的「第十一版新文字大辭典」。於是，「在野獨裁」反指「行政獨裁」，而習近平、普廷不是獨裁者，中華民國（舊文字），必須被中華人民共和國（新文字）取代⋯。

日前，川普批准對台軍售案，中共國隨即表達不滿：華府破壞台海和平穩定，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號。美國國務院則稱：美國對台灣的長期承諾已維持超過四十年，美國敦促北京停止對台施加軍事、外交及經濟壓力，轉而與台灣進行有意義對話。川普政府，更積極鼓勵台灣提高軍事預算。「台海危機」，假使如北京及藍白兩道指控的，源自台灣挑釁、以武謀獨，國際要拆解危機的引信，便該施壓台灣停止繼續武裝，不是嗎？而事實正好相反！

北京的和平公式：兩岸同屬一中，一中原則三段論，中央政府有權和統、武統台灣，台灣永遠維持現狀，倚賴外國勢力拒統謀獨，就是討打。投降才有和平，統一才有和平。國民黨聽得懂，卻對台灣人民假裝沒聽到。習近平 電賀鄭麗文當選黨主席，肯定多年來兩黨堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎。鄭則回電複誦北京版之「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」之九二共識、反對台獨的共同政治基礎。雙方的表述，都是在同屬一中、反對台獨之後，才出現「兩岸關係和平發展」。他們的共識就是，兩岸的「和平」與「統一」（投降）是同義詞！

在這樣的脈絡下，就出現一種荒謬：我們要軍購、國防，不就是為了台海的和平嗎？所以，如果透過非軍事的方式來化解，讓兩岸關係正常化、和緩、和解，就不需要把錢投資在戰爭、軍備上，寧可把錢投資在孩子身上，投資在長照、健保、教育身上。似是而非的論調，罔顧北京之國安優於經濟，寧可犧牲十四億人民生活所需，也要追求船堅炮利、我武唯揚。而這些武力對台威脅快速上升，台灣的協力者卻反其道而行，反對增加軍事預算、強化國防。一句話，這不是笨，而是壞。假使台灣的政黨、立委，淪為「境外敵對勢力」的附隨，這樣的「境內敵對勢力」，呼之即去「領旨」亂台妙計，返台全力癱瘓本土政權，那可是不能等閒視之的國安危機！

