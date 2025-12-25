自由電子報
新聞線上》台灣人正在溫水煮自己

2025/12/25 05:30

在國民黨團「法盲」總召傅崐萁領導下，提案要立法院決議「憲法法庭判決無效」，不過是荒天下之大唐，滅天下之大宋，毀天下之民國的又一例證。 （資料照）在國民黨團「法盲」總召傅崐萁領導下，提案要立法院決議「憲法法庭判決無效」，不過是荒天下之大唐，滅天下之大宋，毀天下之民國的又一例證。 （資料照）

記者陳杉榮

在行政院長卓榮泰決定財劃法修正案「不副署」，司法院大法官憲法法庭判決「憲法訴訟法修正案」違憲後，國民黨在國會毀憲亂政的空間已經受限，但藍白兩黨不會干休，還會繼續作亂。在國民黨團「法盲」總召傅崐萁領導下，提案要立法院決議「憲法法庭判決無效」，不過是荒天下之大唐，滅天下之大宋，毀天下之民國的又一例證。

國民黨去年拿到比民進黨多的立委席次後，囂張搖擺，儼然把立法院當成他家開的雜貨店，黃國昌又自甘做傅崐萁的「店小二」，過期食品和成分不明的貨品，通通拿來販賣，還立法強迫台灣人必須買必須吃。吃了以後食物中毒，造成致命傷害，大家只能自求多福，「國會擴權法案」就是這回事。

若不是大法官會議去年十月及時判決「立法院職權行使法」和「刑法增訂藐視國會罪」多數條文違憲，現在應該有不少台灣人受害，他們在惡霸立法院的淫威下，將因「缺席聽證、拒絕證言、拒絕提供資料」被立法院處罰十萬元，甚至連續處罰。如果出席聽證會，卻被認定「虛偽陳述」，將被立法院處罰二十萬元。如果是官員，被傅崐萁、黃國昌等一夥人認定「藐視國會」，可以處一年以下有期徒刑。台灣將陷入一種「國會獨裁」的新威權統治。

憲法法庭判決「國會擴權法案」違憲，藍白不服，挾怨報復，利用席次優勢，修改憲訴法，在程序上設定大法官評議門檻，「理論上似乎可行」；但在實體上，兩度封殺賴清德提名的大法官，等同直接「打斷」大法官的脊椎，癱瘓憲法法庭的運作，把仲裁行政、立法兩權紛爭的裁判逐出球場。然後繼續以為地方爭取預算、調高軍警待遇、普發現金、停砍年金等各種冠冕堂皇的理由，動輒數千億元的掏空國庫，「不讓賴清德有錢買武器」，弱化國家防衛，向北京當局奴顏邀功。

這就是當前立法院的景象，「台灣人正在溫水煮自己」。藍白兩黨立委攔阻中華民國的國家預算，換取向中華人民共和國官員低頭獻媚的機會，台灣人難道看不清楚嗎？當行政院和司法院挺身抗拒立法院的毀憲亂政之舉，國民黨還想憑藉國會多數作出「宣告憲法法庭判決無效」的決議，妄想祭出「多數暴力」推翻中華民國憲政制度，真是可笑！

