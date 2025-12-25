即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
新聞線上》台灣人正在溫水煮自己
社論》「第十一版新文字大辭典」
社論》又見朝野政治大車拚
社論》北捷事件敲響的警鐘
社論》這是最好也是最壞的時代
more
專欄
民主之盾》憲政僵局能否化解，取決於國會的憲政自覺
胡，怎麼說》藍白彈劾總統如放連環屁，罵完獨裁應召去舔共！
南南論壇》日相高市早苗 保守右派承接安倍「印太戰略」路線
北社評論》 「三獨」不是民主：當獨霸、獨斷、獨行被包裝成立法常態
林修民 半導體看天下》拿國家的錢去換自己的博士學位
more
社群
李忠憲的思考》「在野獨裁」是政治口號、還是警訊
名家分享~楊斯棓》降維打擊！陳方隅用一塊超商三明治，讓鄭麗文的攻勢碎了一地
林志潔評評理》藍白立委正在將立法院人大常委化
名家分享~賴寇蒂》1219捷運兇案之後：社會焦慮從何而來？ 政府該如何收斂風險、安定人心
名家分享～馮睎乾》中共大外宣內幕
more
投書
自由廣場》台灣在國際愈來愈強 卻在內部愈來愈分裂
自由廣場》五丁開山與國民黨開路邏輯
自由廣場》別再顧左右而言他 從鄭麗文現象看國民黨的價值之亂
自由廣場》民調回升現象的結構因素與政黨互動觀察
自由廣場》憲法直接規定大法官職權組織
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰中國國民「擋」
2025/12/25 05:30
◎ 樂子
中國國民「擋」
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書