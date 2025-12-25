自由電子報
自由廣場》別被中國的謊言所騙

2025/12/25 05:30

◎ 永山英樹

目前中國政府大肆宣揚日本政府曾表示台灣問題屬中國內政，要求高市早苗首相撤回她的「台灣有事」發言。例如外交部發言人於十二月十六日引用一九七〇年代日本首相及外相在國會答辯內容如下：

「中日邦交正常化後，一九七二年十一月田中角榮首相和大平正芳外相在國會答辯中分別公開表示，『大陸和台灣的紛爭是中國內政』、『中華人民共和國與台灣對立的問題是中國的國內問題』。一九七五年二月宮澤喜一外相在國會答辯中表示『兩岸衝突在法律上應當是內戰』。」

我已透過國會會議紀錄，查證了所有這些發言。這些都是針對「日美安保條約第五條（規定美國對日本的防衛義務）的適用範圍是否包含台灣周邊」這項提問所作的答覆（田中首相的「大陸和台灣的紛爭是中國內政」發言，其實不是他本人見解的表述）。雖然對此他們避而不答，但值得注意的是，絕未作出中國所期望的「不包含台灣」的答覆，正證明日本不將日美介入台海爭端視為干涉中國內政。

日本不承認台灣問題屬於中國內政，是理所當然的，因為在日中建交時，日本就拒絕中國的強烈要求，未承認台灣是中國領土的一部分。然而，日本的外相們為什麼將台灣與中國的「對立」或「衝突」定位為中國的「國內問題」「內戰」呢？

首先，是出於對中國的顧慮而難以公開否認這是「內政」。其次，應是因為當時台灣與中國的對立，其實質是中華民國流亡政府與中華人民共和國政府這兩個「中國政府」之間的對立。既然日本既未承認台灣屬於中華民國領土，也未承認其屬於中華人民共和國領土，那麼除了這麼解讀之外，別無他法。

中國以違反一中原則為由，要求高市撤回發言。高市若答應撤回，等同日本政府承認台灣屬於中國領土，並認定台灣問題純屬中國內政，國際社會不得干涉。因此面對中國的任何認知戰，我們絕不能上當受騙。日本左派勢力已與中國的認知戰步調一致，若台灣親中勢力也開始聲稱「日本政府認為台灣問題屬中國內政」，這將是重大謊言（疑日論），請務必予以反駁。

（作者為台灣研究論壇會長）

