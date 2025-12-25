自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》民調回升現象的結構因素與政黨互動觀察

2025/12/25 05:30

◎ 楊聰榮

近期公布的多份民意調查顯示，總統賴清德的施政滿意度與信任度出現明顯回升，並在部分指標上形成所謂的「黃金交叉」現象。同一時間，民進黨整體政黨支持度在短時間內上升約六．四個百分點。從政治學角度來看，這類短期內幅度明顯的民調變動，通常並非單一政策或事件所致，而是多重政治訊號疊加後的結果。

觀察這一波民調變化，除了執政團隊自身的施政表現之外，在野陣營的政治表現同樣成為不可忽視的外部因素。政治競爭本質上具有相對性，選民的評價往往是在比較不同選項後所形成，而非孤立地對單一政黨或政治人物進行判斷。

近期國民黨新任領導層的公開發言與政治風格，引發社會高度關注。部分言行在形式與語氣上偏向強烈對抗，與過往較為強調穩健形象的路線有所差異。這樣的轉變，對部分重視理性討論與政治穩定的中間選民而言，可能產生距離感，進而影響其政黨認同與支持態度。民調的變化，在某種程度上反映了選民對政治風格與領導形象的回應。

在兩岸政策層面，國民黨近期的論述也呈現出較為清晰且直接的定位。相較於過去以模糊語言維持彈性空間的策略，新的表述方式使其政策立場更容易被辨識。這種清晰化的過程，一方面有助於鞏固特定支持族群，另一方面也可能使原本立場較為游移的選民重新進行政治選擇。當政黨立場不再模糊，選民的判斷成本降低，民調數據往往會隨之產生較為明確的移動。

值得注意的是，這樣的政治表態變化，也對政黨內部結構造成影響。不同路線與世代的支持者，在面對明確化的政策方向時，可能產生重新定位的壓力。對部分選民而言，政治選擇逐漸從政策細節的比較，轉向對整體方向與價值取向的判斷，這也是民調波動加劇的重要背景。

外部環境的不確定性與區域情勢的變化，往往會放大選民對政治穩定與安全感的需求。因此，任何被視為可能增加風險或不確定性的政治訊號，都可能促使選民傾向支持較能維持現狀或秩序的一方。民調所呈現的集體趨勢，可視為社會在特定時點下的風險評估結果。

近期民調的回升，並非單一政黨或政治人物「表現突出」的結果，而是政黨互動、政治風格轉變、政策立場清晰化，以及社會環境因素共同作用的產物。未來這樣的趨勢是否能夠持續，仍有賴各政黨後續的政策論述、領導風格調整，及如何回應社會對穩定與治理能力的期待。這一波民調變化，提供了理解台灣政治動態與選民行為的重要窗口。

（作者是台中技大會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教台師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書