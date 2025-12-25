自由廣場》民調回升現象的結構因素與政黨互動觀察

◎ 楊聰榮

近期公布的多份民意調查顯示，總統賴清德的施政滿意度與信任度出現明顯回升，並在部分指標上形成所謂的「黃金交叉」現象。同一時間，民進黨整體政黨支持度在短時間內上升約六．四個百分點。從政治學角度來看，這類短期內幅度明顯的民調變動，通常並非單一政策或事件所致，而是多重政治訊號疊加後的結果。

觀察這一波民調變化，除了執政團隊自身的施政表現之外，在野陣營的政治表現同樣成為不可忽視的外部因素。政治競爭本質上具有相對性，選民的評價往往是在比較不同選項後所形成，而非孤立地對單一政黨或政治人物進行判斷。

請繼續往下閱讀...

近期國民黨新任領導層的公開發言與政治風格，引發社會高度關注。部分言行在形式與語氣上偏向強烈對抗，與過往較為強調穩健形象的路線有所差異。這樣的轉變，對部分重視理性討論與政治穩定的中間選民而言，可能產生距離感，進而影響其政黨認同與支持態度。民調的變化，在某種程度上反映了選民對政治風格與領導形象的回應。

在兩岸政策層面，國民黨近期的論述也呈現出較為清晰且直接的定位。相較於過去以模糊語言維持彈性空間的策略，新的表述方式使其政策立場更容易被辨識。這種清晰化的過程，一方面有助於鞏固特定支持族群，另一方面也可能使原本立場較為游移的選民重新進行政治選擇。當政黨立場不再模糊，選民的判斷成本降低，民調數據往往會隨之產生較為明確的移動。

值得注意的是，這樣的政治表態變化，也對政黨內部結構造成影響。不同路線與世代的支持者，在面對明確化的政策方向時，可能產生重新定位的壓力。對部分選民而言，政治選擇逐漸從政策細節的比較，轉向對整體方向與價值取向的判斷，這也是民調波動加劇的重要背景。

外部環境的不確定性與區域情勢的變化，往往會放大選民對政治穩定與安全感的需求。因此，任何被視為可能增加風險或不確定性的政治訊號，都可能促使選民傾向支持較能維持現狀或秩序的一方。民調所呈現的集體趨勢，可視為社會在特定時點下的風險評估結果。

近期民調的回升，並非單一政黨或政治人物「表現突出」的結果，而是政黨互動、政治風格轉變、政策立場清晰化，以及社會環境因素共同作用的產物。未來這樣的趨勢是否能夠持續，仍有賴各政黨後續的政策論述、領導風格調整，及如何回應社會對穩定與治理能力的期待。這一波民調變化，提供了理解台灣政治動態與選民行為的重要窗口。

（作者是台中技大會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教台師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法