自由廣場》別再顧左右而言他 從鄭麗文現象看國民黨的價值之亂

2025/12/25 05:30

◎ 台灣阿爾飛

台灣表面安定、生活正常，但越來越多人感到困惑不安，這份不安，源於政治論述日益混亂、價值界線不斷模糊。近日鄭麗文到大學演講所引發的爭議，正是這種困惑的縮影。面對師生的提問，她沒有回應問題的核心，卻顧左右而言他，甚至反批提問者，令學生失望，也讓社會再次看見「政治的傲慢」取代了「公共的對話」。

大學本是理性討論公共議題的場域，面對合理而尖銳的提問，政治人物卻選擇用利嘴反制、用標籤轉移焦點，只會讓人更確信：有些人並不打算對自己的立場作出清楚交代。這種現象反映出國民黨的更深層困境，一邊有人試圖守住制度、本土與國家安全的基本底線；另一邊的人卻越來越毫不遮掩地向中共靠攏，甚至在國防預算與憲政制度等關鍵議題，採取人民難以認同的立場。至此，該黨內部不只是策略或路線分歧，更是價值本身正在分裂。

近期的象徵性畫面正說明了這點，重量級前輩在重要場合刻意與她劃清界線。當一個政黨連自己究竟要守住什麼都說不清楚，政客自然只能各自用話術，勉強解釋彼此衝突的價值觀，難怪有人感嘆「令不出黨中央」。

更令人不安的是，這樣的失序越來越不加掩飾。有人赴中「交流」毫不避諱，有人擋國防預算理不直卻氣壯，有人癱瘓制度卻反控憲政機關失能。把毀憲亂政被包裝成問政表現，人民自然懷疑：這能算是正常的民主競爭嗎？

一個政治人物的政治光譜出現一百八十度大轉變，過去極力批判、試圖打倒的政黨，如今卻成了她所領導的對象；面對重大國家議題，不能清楚說明轉變的理由與底線，而只憑一張利嘴，用模糊語言反覆向中共示好、降低姿態，人民當然對她有強烈不安與困惑。

立場不是不能改變，重點是改變是否仍保有是非標準。政治若只剩下話術與姿態，對過去言行卻不做交代，對當前立場也說不清楚，彷彿對社會傳達錯誤訊息：政治不再需要原則，只要硬拗過去就好。

歷史提醒過我們，一廂情願地向極權政體示好，嘴巴說要「坐下來談」，對方眼中所見的往往不是誠意，而是投降。宋朝對金、對蒙古反覆和談、輸誠，換來的並非長治久安，而是不斷被逼退的空間。談判的前提，從來不是態度溫和，而是你有沒有清楚的立場與籌碼。

在台灣，藍綠各有基本盤，決定勝負的關鍵，向來是兩到三成的中間選民。他們平常不吵、不站隊，看似安靜，但他們都在冷眼旁觀，把帳記下來，投票時一次清算。

政治有其規律，經常是「物極必反」。權力用得太滿，反作用力必定出現；制度被反覆消耗，代價終須承擔。民主雖好，但不會自動運作。選民若不珍惜、不用寶貴一票去守住底線，等於將自己命運交給別人決定。而政治人物若低估人民，就會對中間選民的智慧再次誤判。

（作者是金融信託業退休人員）

