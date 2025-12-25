自由廣場》五丁開山與國民黨開路邏輯

◎ 沈言

有一個「五丁開山」的故事。秦國想征蜀地，故意談合作、談互利，稱蜀若把路打通，兩國就能往來做生意、一起繁榮。蜀國派人鑿山修道，路一通，秦軍卻順著這條路殺進來。故事真假不重要，它的畫面卻很清楚：你為開路而流汗，引來的結果卻是流血。

國民黨近年說服支持者親共的論述，其實就是這個結構。親共可避免衝突，可換取經濟利益，可讓民生少受衝擊。這套說辭表面務實，卻始終沒有說清楚：這條路，是在幫誰開的？最終風險又要由誰承擔？

功利主義的前提之一，是合作對象須守信。但中共是擅於毀諾、改寫規則的政權。從國際協議到政治承諾，翻臉如翻書。台灣若把未來押給這種政權，等於把重大風險往自己身上攬。

更別忘記人權紀錄，這只不是價值，更是行為指標。一個對自家人民進行全面而長期監控、任意拘禁、系統性壓制異議的政權，它對外國談判更不具責任感。國民黨要求台灣社會以大局為重，對種種重大風險卻輕描淡寫，這是致命的系統性忽視。

這套功利說帖從不說明責任歸屬，選擇親共的人，不打算承擔最壞後果，真正承擔風險的是整個國家。一旦經濟、制度、資訊的通道被打通，選擇權將不再掌握在開路的人手上。

回頭看五丁開山，它提醒一個政治常識：當承諾不可信、力量不對等，開路就形同讓渡。不談風險，只強調好處，這種功利計算既不正義，更不負責。

該被檢驗的，並非台灣人怕不怕衝突，而是誰有權替所有人，打通一條招致風險的路。

（作者從事評論）

