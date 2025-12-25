自由電子報
自由廣場》台灣在國際愈來愈強 卻在內部愈來愈分裂

2025/12/25 05:30

◎ 莫少白

台灣長期承受來自北京的巨大壓力，包括軍事威嚇、外交打壓、經濟施壓與政治干預。自蔡英文政府上台並延續至賴清德政府以來，台海緊張情勢無疑持續升高。然而，值得正視的弔詭在於，正是在這樣的壓力下，台灣在國際上的整體處境，卻可能比以往任何時候都來得穩固。

中國確實壓縮了台灣的正式邦交國數量，但除此之外，其戰略成效相當有限。台灣的國際能見度顯著提升，高層官員的對外互動前所未見。經濟方面，台灣展現高度韌性，持續成長，台積電已成為全球不可或缺的戰略資產。政治與戰略層面上，台灣也獲得理念相近國家的實質支持，支持不再只是象徵，而是經濟、政治，甚至安全層面的實際協作。

從多數客觀指標來看，台灣表現不差。

也正因如此，當前的內部狀況才顯得格外令人挫折。台灣未能善用這個難得的戰略窗口期來強化制度與治理，反而陷入無止盡的內部消耗。政黨對立已成常態，政治衝突不再環繞政策方向，而是演變成阻撓、杯葛與短期算計。立法與行政對立升高，預算與關鍵法案停滯，甚至連基本的財政與國防議題，都被操作成政黨角力的工具。

必須承認，政治衝突本身並非問題。民主本就需要辯論、制衡與競爭。然而，當對抗取代治理，當杯葛成為常態而非例外，當制度被用來癱瘓而非協商時，這已不再是健康民主。台灣正逐漸跨越這條界線，內耗、制度僵化與間諜、貪腐事件的曝光，也持續侵蝕社會信任與制度效能。

台灣的問題不是缺乏警覺，而是優先順序錯置。政黨利益、個人盤算與制度慣性，正在蠶食難得的戰略優勢。長期以來，將困境歸咎於外部因素是容易的，但今天，部分最嚴重的脆弱性，其實是自我造成的。真正的課題不在於北京是否構成威脅，而在於台灣是否願意認真對待自己，並以一個真正理解風險與代價的國家姿態行事。

（作者是淡大外交與國際關係學系副教授）

