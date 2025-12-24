社論》又見朝野政治大車拚

兩年來的朝野對峙，憲政體制內的你來我往，已經證明無法解決僵局，這是憲法增修條文未臻完善所致。（資料照）

兩年來的朝野對峙，憲政體制內的你來我往，已經證明無法解決僵局，這是憲法增修條文未臻完善所致。立法委員不倒閣，行政院長不副署，憲法法庭判決憲訴法修正案違憲，立委彈劾總統、提告大法官，凡此透露了兩個訊息：一，解開憲政僵局必須有非常作法，否則可能就是坐以待斃，因為北京正利用在台協力者創造的「民主空窗期」加緊促統。二，朝野從立法院法律戰，上升到政治大車拚，釋憲、修憲、國會提前改選都卡住了，預告我國的政治陣痛期又來了。

一一四年憲判字第一號，「憲法訴訟法修正案」判決違憲，本件憲法法庭由五位大法官組成、評議，三位大法官認為未合法組成的憲法法庭無效，拒絕參與評議。大法官的見解迥異，也令人嗅到不尋常的政治味。尤伯祥大法官在協同意見書中指出：修法將人事同意權「綁定」大法官職權的立法，已使立院得以凌駕於大法官之上，進而擺脫大法官違憲審查權的制衡；在這樣的險峻危局中，大法官自行掙脫立院所加桎梏，勇於行使職權，是唯一出路。所謂的「大法官自行掙脫立院所加桎梏」，行為性質在光譜上是政治近於憲法。

賴清德總統稱：國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。此一政治訴求，頗符現實。藍白立委固然是民選的，但就任之後背棄選民，且濫用多數席位，破壞憲政秩序，弱台促統不遺餘力，行政權、司法權束手無策。稱之「在野獨裁」，並不冤枉。凡是立法院三讀通過的法律，總統就應該要公布實施？難道，立法院通過兩岸同屬一個中國，承認中華人民共和國是其唯一合法政府，拒統謀獨乃叛國罪行，不一而足，總統也有義務照本宣科？利用藍白國會多數，綁架更高層級選民授命的總統，令其淪為立法院的「公告欄」，大概是北京對台統戰總管的如意算盤吧。法力無用，濟以政治，遂成民主的莫可奈何。

猶記，李登輝主導國民黨時期，藍營裂解為台灣國民黨、中國國民黨，台灣國民黨與民進黨有志一同，泛台派在總統、立委容易佔上風。蔡英文主導民進黨時期，友軍柯文哲、黃國昌先後獨樹一幟，如今又滙合於民眾黨。所謂「垃圾不分藍綠」，柯、黃選擇了藍色垃圾。與李登輝時期不同，現在藍白加總，比較容易壓倒民進黨。總統藍白不合，民進黨漁翁得利，但國會藍白合，民進黨吃盡苦頭。當然，經過兩年折騰，國、眾兩黨板塊伸縮多少，是個未知數。政治大車拚就要講實力。宣傳互罵，只能博版面，團結內部、支持者。真正要打破僵局，仍然需要人民授權，也就是下一次選舉。既然藍白不倒閣，總統便不能解散國會，訴諸最新民意之途，希望渺茫。另外一途，執政畢竟有優勢，裂解藍白或分別裂解藍營、白營，那就看賴清德的能耐了。

阿扁執政，朝小野大。馬蔡十六年，則完全執政。幸運的是，朝野尚能自我節制，故以往的立法院長，不論表現互有高下，至少大體能維持議事中立。從而，國會衝突多能經由溝通、協商、妥協順利化解，不致造成政治僵局常態化。二〇二四之後，這種政治文化，一去不復返了。韓國瑜，認真扮演「藍白議長」，注定了「國會獨裁」、「在野獨裁」的不歸路。最堪憂的是，他所代表的藍白政治勢力，兩年來與北京對台攻略亦步亦趨，宛如直接從國會殿堂將台灣民主「斬首」。這次的朝野政治大車拚，本質性、危險性便在於此，台灣的主人切莫被「普發一萬」蒙蔽視線。

李登輝時期的朝野政治大車拚，亂源來自藍營內部，朝野國家認同分歧，畢竟中華民國／台灣仍是公約數。這次的情況截然不同，儼然是認同中華人民共和國或中華民國／台灣的分歧。國共兩個兄弟黨，接棒荼毒中國人民，如今又攜手同謀讓台灣「回歸祖國」。在野黨主席，立法院長，拒絕與本國總統茶敘會談，卻整天盤算與「境外敵對勢力」舉行「X習會」。現任立法院長，當年為了參選總統，赴港澳拜會中聯辦，赴深圳拜會國台辦主任。現任國民黨主席，二〇〇五隨從連戰訪中，參與「連胡會」，更熱衷於「鄭習會」。而當今中國，習近平的「新時代」正面臨存亡之秋，這些「中國台灣的中國人」，死抱一黨專政的殭屍，急著把民主台灣推向專制中國火坑。或許，不久未來的歷史評價，這種人會在兩岸都不是人！

