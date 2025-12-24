自由廣場》歷史照妖鏡下的國民黨「廈門飯局」！

◎ 秦靖

越戰期間，美國著名女星珍．芳達前往北越「交流」，甚至坐在高射砲上拍照，而這些影像都被北越政府大量用於政治宣傳，向世界展示「連美國名流都支持我們」。結果，她背負「河內珍」的罵名，成為越戰老兵心中的背叛象徵。政治不在乎你的動機，只在乎你的身影被誰使用。

今日的國民黨立委，是否也急著成為中共統戰敘事的「廈門樣板」？當廈門台協會長上台宣示，要帶領台商配合中國國家戰略、維護統一與領土完整，翁曉玲等七藍委坐在台下，不離席、不抗議，這本身就是政治背書，也是中共最理想的大內宣畫面。這不是賣台，什麼才是賣台？

國民黨總辯稱赴中是為「避戰」、「台商權益」，這說詞像極一九三八年的英國首相張伯倫，他飛往慕尼黑與希特勒「交流」，帶回一紙協定並高喊「我帶回了一代人的和平！」結果呢？反而被希特勒看穿英法的軟弱，隔年隨即發動二次世界大戰，造成生靈塗炭。歷史證明，委曲不能求全、換不到和平，只會讓侵略者確認你的軟弱。

七藍委好比是社區保全，卻和揚言要強佔社區的強盜頻繁吃喝，當住戶要求必須報備，保全卻反控住戶不信任他，還怒罵「你們這樣是綠色恐怖！」更可怕的是，吃飽喝足而歸的保全（翁曉玲），馬上向住戶宣布，明天要切斷大樓的保全防盜系統與防衛預算（阻擋國防特別條例）。

至於吳宗憲拿沈伯洋的父親來說嘴，不僅邏輯錯亂，更是道德淪喪。平民沒有審查國家預算的權力，更無接觸國家機密的權限；立委則握有大權，掌握國防機敏資訊，如何相提並論？

當國民黨立委不敢讓行程透明化，卻自甘在統戰餐桌上淪為背板，在歷史照妖鏡下，形同不折不扣的賣國賊。

（作者是教育工作者）

