自由廣場》台灣有難 翁曉玲赴中國「聊聊天」

◎ 蔡敏雄

一九八〇年代，炒股與緋聞名人黃任中，被媒體拍到與乾女兒同床，辯稱是「蓋棉被純聊天」，輕描淡寫，但社會大眾普遍不相信，「蓋棉被純聊天」成為經典的全民笑柄。

二〇二五年代，有「違憲之母」之稱的國民黨立委翁曉玲等七藍委與前國民黨副主席蔣孝嚴等，竟然不顧，台灣社會不幸遭逢隨機殺人事件，社會陷入惶恐之際，雖有正義哥余家昶挺身阻止兇手張文縱火，翁曉玲等藍委卻未共體時艱，仍急於趕赴中國廈門，名為參與廈門台商協會等活動，但被質疑是為了會見國台辦官員，接受指令，要求「阻擋國防預算與國安法案」、「確保對台工作沒意外」、也為「鄭習會」鋪路。對此，翁曉玲卻辯稱，與國台辦官員見面只是「聊聊天，噓寒問暖」，輕描淡寫迴避政治責任及外界質疑，與黃任中「蓋棉被、純聊天」的荒謬辯解，有異曲同工之妙，但同樣不被社會大眾所相信！

請繼續往下閱讀...

翁曉曉玲等國民黨立委，罔顧台灣有高達五成四民眾，尤其是廿至廿四歲年輕族群近六成反對藍白立委阻擋一．二五兆元國防特別預算（台灣民意基金會十二月民調），顯示社會主流期待強化國防。然而國民黨立委卻言聽計從於中國指令，續擋「國防特別條例」；還在廈門市接受台協會長的「統一」統戰。

當台灣社會剛發生隨機殺人重大案件時，他們缺乏同理心，沒有責任感，不與台灣民眾同在，反而急赴中國，與中共官員「聊聊天，噓寒問暖」，心中只有中國，哪有台灣人民？二〇二六與二〇二八台灣人民不如將國民黨淘汰，好方便他們隨時去中國純「聊天」吧！

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法