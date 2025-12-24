自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 黎智英指標

◎ 李敏勇

香港，一九九七年在江澤民成為中國國家領導人時，回歸鄧小平以五十年不變承諾的一國兩制，未及廿年就發生雨傘運動。當年在英殖民時代雖沒有民主，但有法治與自由的香港人，面臨回歸祖國的政治困境。如今，自由沒了，也沒有真正的民主。

黎智英因參與號稱雨傘革命的社會運動，被控勾結外國勢力、顛覆國家。他的蘋果日報早已被消失，失去輿論力量。被拘押多年的他，因義無反顧參與抗爭，成為被治罪的對象。比起英國殖民時代，香港人的自由處境倒退，反映當下中國的極權主義本質。香港的自由化成為中國的禁忌，害怕危及本國的社會控制，避免中國人民有樣學樣，因此要香港倒退形同中國。

請繼續往下閱讀...

黎智英是一種指標，他的際遇反映中國檢驗自由民主的尺度，以及一個曾逃離中國的香港人對自由民主的信念和追尋。他也曾來台灣，創辦過蘋果日報及壹週刊，體驗過台灣自由民主的情境。而台灣也正面對中國急欲收復殘餘中國併吞台灣的各種文攻武嚇手段。黎智英指標應可讓台灣人知道中國所謂的一國兩制五十年不變是怎麼一回事？中國眼中的自由、民主又是什麼？香港的回歸中國又意味著什麼？為什麼許多人離開香港，寧可成為前殖民者英國的公民，而不願回歸祖國？而回歸祖國又意味著什麼？當初被清帝國割讓的香港，追尋自由民主卻必須面對罪與罰？黎智英指標對照某些誇言於中國獲得巨大商業利益，並藉收購的媒體仗倚中國，不知何謂民主價值的台灣商賈，實為莫大的諷刺。

被英國殖民，香港人體驗了自由。回歸祖國後，擬似有選舉特首和立法會議員的民主樣子，但沒有真正自由，民主形同虛設。黎智英被以涉嫌叛亂治罪，暴露香港回歸祖國，一國兩制的欺瞞。黎智英指標證明被殖民地回歸中國是不可行之路，祖國之名成為枷鎖，形成民主與自由困頓，違反從不自由到自由的發展原理。中國，即使走資化了，但終非民主自由國度。這對台灣是警訊。台灣人民要反對中國以「一國兩制」騙取回歸，更要堅守已經形成的自由民主國家，並形成中國人民的政治燈塔。獨立的台灣才是自由的抉擇，也對中國人民有益。

黎智英被指控的罪名只是因為他的民主自由主張。仰仗中國鼻息處以罪刑只會形成中國的污點，讓香港因回歸中國蒙羞，讓世界看一個大國不文明的一面。黎智英指標正檢驗中國的自由民主尺度，探照著中國的文明水平。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法