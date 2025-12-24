自由電子報
投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 反日方寸大亂 老習累計民怨

2025/12/24 05:30

年末的北京中央經濟工作會議拿不出新辦法，經濟繼續下滑。王毅成為無任所大使，四處推銷中國剩餘產品。過去中國在困難時有一個救命丹，就是動用「反日」提款機，如今也失靈，而且觸怒廣大民眾，民怨在累積中。

十二月十三日南京大屠殺的日子，中日韓三國衛生部長會議照常舉行，只是中方故意讓部長缺席，只派司長去，算是挽回面子。中日緊張關係可以告一段落了。但習近平似乎不甘心，可以罵人的話除了罵娘，包括通牒，外交部幾乎用盡了，發言人郭嘉昆陷入語無倫次，針對日本裝置雷達竟說是「窺伺鄰居的勾當」。次日一早我就發文，莫非中國的雷達是窺伺自己的配偶？這話大概刺中了什麼人，當天下午第卅二屆中國最大規模的動漫IP同人展組委會突然公告，廿七日在杭州登場的展會調整為只限國產的「新國風專場」。

這導致大量同人作者因作品不符合新規而被迫退攤，部分創作者只好將製品銷售轉為線上通道或延後發售。對此，許多同人網友敢怒不敢言，社群出現對倉促上陣的「新國風專場」預告的冷嘲熱諷，預估觀眾將會大減，杭州恐損失超過二十萬遊客消費量。這對中國同人、動漫展演活動可能造成長期深遠衝擊。

中國取消中日的一系列文化娛樂交流，惹惱的不是幾個日本人，而是大量中國的粉絲。習近平的民怨不只集中在失業的基層勞動人口，也包括年輕的大量中產階級專業人士。反之，高市早苗已將日本文化的軟實力定位為日本的戰略產業，不但是日本的文藝新創，也是針對中國軍事硬實力的軟性應對，讓中國的軍國主義成為強弩之末。

中國指日本軍國主義復活將在南海表現出來，但南海諸國沒有一國表示認同。而高市早苗也繼承安倍的外交路線面對中國進行包抄，最成功的是爭取到上海合作組織的五個中亞國家。王毅不久前去中亞求援，但最大的哈薩克斯坦與土庫曼斯坦都沒參與會議。哈薩克斯坦等國內部正掀起反中浪潮，這與中國在當地的掠奪行為有關。日本則從裏海進入這些國家，共同開發稀有金屬以對抗中國。中國的大失利，是本質上的掠奪行為必然引起這些國家的反抗。印尼將是未來關注焦點，印尼國父蘇卡諾最後一任日籍妻子黛薇夫人表態說：「就算對日本經濟造成一些影響，我們也要忍耐與堅持，並具備找到其他出路的智慧。」她更點名企業界，要朝「不依賴中國的經濟模式」前進。

中國對日本的最後通牒，沒有後續的斷交或開戰。接下來不妨來個「哀的美敦書」（二戰前後慣用來自拉丁文的「最後通牒」），改譯為「愛的美敦書」，將火藥味博愛化，否則不止是中國人民在壽司郎店排隊給習近平看，習近平的命運將如同羅馬尼亞的前獨裁者西奧塞古，在支持者大會上，全部反叛把他終結。

（作者是資深時事評論員）

