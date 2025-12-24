自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》大學並非同溫層 鄭麗文的錯誤示範

2025/12/24 05:30

◎ 再米

國民黨主席鄭麗文受邀至東吳大學演講。在公開問答時間，面對學生與政治系副教授針對台灣安全與民主制度提出的提問，她卻以「太沒有大腦了吧」回應，還反指學生不應「選邊站」，引發社會議論，質疑政治人物在校園能否尊重理性討論與學術自由。

校園問答的目的，從來不是為了讓講者感到舒適，而是在於檢驗觀點是否經得起挑戰。政治人物踏入大學，意味著必須面對更直接、也更專業的質疑。若認為提問前提有誤，可以逐點反駁；若不同意其立場，也可清楚說明分歧所在。然而在這場演講中，鄭麗文選擇否定提問者本身，而非回應問題內容，這已不是表達方式的問題，而是對民主討論程序的拒絕。

隨後，她又以「大學殿堂不該問這種問題」、「不要被限制想像」等否定語句閃過核心議題，形同迴避問題。然而，一旦講者拒絕正面回應具體問題，還反質疑提問的正當性，公共討論便無法理性辯證，而只呈現權力者的傲慢。

或許有人認為提問本身帶有立場，或具有挑釁性。然而在民主社會中，立場並非提問的原罪。政治人物若只能接受「不帶立場的問題」，就應去找同溫層，而不應接受大學邀請。問題從來不在於提問是否尖銳，而在於權力者有沒有勇氣面對質疑。

鄭麗文在大學校園的言行，具有指標性。當她以貼標籤回應提問，讓對方受到貶抑，它可能會澆熄學生提問的熱情，這也會是一種「噤聲」。一旦大學生失去提問的動機，民主社會也隨之失去最重要的思想養分。

政治人物若無法面對質疑，就沒有資格要求社會接受其權力主張；這種藉權力以壓制提問的威權心態，必須被清楚拒絕。

（作者是退休人士）

