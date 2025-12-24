自由廣場》師生提問 卻遭反貼標籤︰校園公共討論的政治災難

◎ 陳裕翔

中國國民黨主席鄭麗文受邀赴東吳大學演講，原本可以是難得的校園公共對話，但她面對師生提問時，竟以「沒有大腦」、「看得出來是三民自讀者」回應，引發譁然，形成政黨形象危機。大學校園本應是理性對談的空間，鄭麗文在如此場域卻選擇用羞辱來回應，社會不免反思：國民黨是否已失去對公共討論的能力和基本尊重？

事件的另一方，東吳大學政治系副教授陳方隅事後以長文回應，逐一整理演講內容、補充歷史背景與事實資料，提出具體問題，展現學術工作者對公共事務的基本態度。從其論述看出，爭議的核心其實並不複雜：師生提出的既是具體問題，政治人物為何無法就事論事講清楚？為何討論黨產、國防政策或民主歷程，就要被鄭麗文簡化成「你是哪一派」、「你看哪一家媒體」？面對公共討論而不回應內容，卻先判定對方立場，民主對話自然無從進行，而是不斷加深對立。

從政治學的角度來看，這起事件其實清楚呈現了「審議民主」在現實政治中的斷裂問題。所謂審議民主，就是公共決策不只靠投票輸贏，也要透過公開討論、說明理由、回應質疑，讓人民理解不同立場背後的邏輯。校園演講與QA，本是最典型的審議場景：師生提問，政治人物說明政策選擇，問答中拉近理解差距。然而，當回應從「解釋立場」變成「質疑提問者的動機與智識」，這就不是出於說服，而是為了壓制。政治學研究早已指出，這種以貼標籤取代論證的做法，短期或能凝聚同溫層，長期卻會削弱民主的正當性，因為人民再也無法透過討論理解「為什麼要這樣做」，只剩下「你是不是跟我同一邊」。

政黨該如何面對年輕世代的質疑？大學生向來是最不受控制、也最勇於挑戰權威的群體，這是民主社會的活力來源。政治人物若無法承受尖銳提問，卻用情緒、羞辱或貼標籤來回應，那麼失去的將是整個政黨在公共討論的可信度。

（作者從事資訊業）

