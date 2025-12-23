自由廣場》拒絕雞毛當令箭危言聳聽的假專家

◎ 林逸民

台灣在野黨人有個非常壞的習慣，就是雞毛當令箭，以聳動為務，他們有的毫無專業，有的有專業卻為了危言聳聽而故意忘記，都讓自己的發言淪為笑話，完全沒有真正的監督政府作用。

最新一個案例就是國民黨智庫副董事長李鴻源，聲稱因為「不用核電」，自明年起歐盟開始收碳稅，將導致產業外移。他口中所謂的「明年歐盟收碳稅」正式名稱是「歐盟碳邊境調整機制」，二〇二六年開始實施。但這個階段納入的產業僅鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力、氫氣。這些項目中，台灣出口歐盟主要是鋼鐵，佔受影響項目的九十九％。

請繼續往下閱讀...

鋼鐵廠分為高爐與電弧爐，碳排放的大宗是高爐煉鋼，因它是從鐵礦砂即氧化鐵，用煤炭來除去氧，過程中產生大量二氧化碳。高爐煉鋼排放的二氧化碳多寡，與使用哪種電力根本無關。只有電弧爐才會與用電的發電方式有關，但電弧爐是用於廢鋼鐵再煉製，不論使用何種電力，本來每噸成品的碳排放就遠少於高爐。

更別說歐盟對於核電是否為綠能的認定極為嚴格，必須納入永續分類標準，遵守諸多安全、環境條件，更須備妥核廢料處置設施，另須有三．五代核電廠施工許可，發照還有年限。

國民黨智庫若連這些都不知道，那是貽笑大方，毫無問政能力，若明知如此，還惡意危言聳聽，那是居心叵測，甚至要懷疑是否與敵國串通。

其實歐盟害怕對自身供應鏈造成太大打擊，今年二月時，就先宣布大幅降低適用範圍，排除年進口量在五十噸以下的中小型進口業者。並稱正式實施首年，超過碳排標準尚不用買憑證來抵銷碳排，二〇二六年額度可延後到二〇二七年購買憑證補足。

真的到二〇二七年時，很可能政策又會鬆綁。歐盟近來對減碳政策有許多大轉彎，包括放棄原本二〇三五年要禁售燃油車的禁令。這是因為歐盟面對俄烏戰爭持續、川普美國徹底退出減碳、川普關稅逼迫解除貿易障礙，以及川普大打美中貿易戰造成中國產品轉而大舉傾銷到歐盟，對歐盟出口暴增三千億美元，對歐盟產業鏈造成生死存亡的巨大壓力。

多重壓力下，歐盟勢必放棄不切實際的減碳目標，所有減碳計畫也勢必將暫緩、延後，或是不斷的放寬。一個主要政黨的智庫，不應該會搞錯這個明顯的世界趨勢方向。

其實政府遠比只出一張嘴的假專家更了解「歐盟碳邊境調整機制」，經濟部、環境部、外交部早就為此深入研究、擬定辦法、產業溝通，並與歐盟持續密切協商討論。

更根本的，賴清德總統本來就並未排除核能發電，從來都是提出：如果核能新技術在安全性上，包括核廢料的處理，能有徹底的解決方案、經濟性上能夠與其他能源競爭、對國家能源安全有所助益，也可以是台灣多元能源選項之一。

也就是說，危言聳聽的發言，不只不懂國際、不懂產業，甚至連政府政策也都搞錯，一開口就錯，其他錯誤百出不及備載，就不一一抨擊。還是多多用心研究，不要再出來鬧笑話了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法