自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》為警察同仁打氣 減少報導暴力

2025/12/23 05:30

◎ 郭索

近期我國發生差別攻擊事件，提醒社會必須正視「隨機暴力」對公共安全信賴的侵蝕。這類案件造成高度恐慌，在於不可預測性，任何人、任何時間、任何地點都可能成為目標，直接動搖人民對日常生活秩序的基本安全感。

媒體必須警惕，重大暴力新聞一旦被短期大量頻繁報導，將有引發模仿效應的風險。部分心理狀態異常者，可能在高度情緒化的新聞視聽刺激下，將對他人的暴力行為合理化為自身行動的出口；另一些人則可能抱持試探心態，假借玩笑、恐嚇或模擬行為博取關注。這類模仿犯未必一開始就具備明確殺機，但正因其行為缺乏理性約束，更容易在瞬間演變為不可收拾的後果。

這正是國家必須透過「可見的公權力」迅速介入的關鍵時刻，提高見警率不只是具體的安心工程，也是實質的預防犯罪。對模仿犯而言，警察持續出現，直接破壞其對犯罪情境的想像，使「可以複製」「不會被發現」的錯誤認知無法成立。當潛在行為人在心理層面預期自己將被立即注意、盤查或制止，許多衝動型、機會型行為便會在萌芽階段被消解。

尤其在聖誕節與跨年活動即將到來之際，人潮高度集中、氣氛亢奮、酒精介入頻繁，正是模仿犯與突發衝突最容易發生的環境。此時警方加強巡邏、站崗與即時執法，旨在保護多數守法民眾得以安心參與公共生活。秩序之存在，是有人在第一線承擔風險、承受壓力而換得的成果。

因此，在燈飾亮起、倒數聲響起的節慶時刻，社會最該給予掌聲的，正是那些默默站在人群邊緣、寒風之中，持續提高警覺的警察人員。他們的存在，讓模仿犯沒有舞台，讓恐慌無法蔓延，也讓人們在節日享受歡樂與團聚。

（作者是自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書