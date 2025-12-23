自由廣場》為警察同仁打氣 減少報導暴力

◎ 郭索

近期我國發生差別攻擊事件，提醒社會必須正視「隨機暴力」對公共安全信賴的侵蝕。這類案件造成高度恐慌，在於不可預測性，任何人、任何時間、任何地點都可能成為目標，直接動搖人民對日常生活秩序的基本安全感。

媒體必須警惕，重大暴力新聞一旦被短期大量頻繁報導，將有引發模仿效應的風險。部分心理狀態異常者，可能在高度情緒化的新聞視聽刺激下，將對他人的暴力行為合理化為自身行動的出口；另一些人則可能抱持試探心態，假借玩笑、恐嚇或模擬行為博取關注。這類模仿犯未必一開始就具備明確殺機，但正因其行為缺乏理性約束，更容易在瞬間演變為不可收拾的後果。

這正是國家必須透過「可見的公權力」迅速介入的關鍵時刻，提高見警率不只是具體的安心工程，也是實質的預防犯罪。對模仿犯而言，警察持續出現，直接破壞其對犯罪情境的想像，使「可以複製」「不會被發現」的錯誤認知無法成立。當潛在行為人在心理層面預期自己將被立即注意、盤查或制止，許多衝動型、機會型行為便會在萌芽階段被消解。

尤其在聖誕節與跨年活動即將到來之際，人潮高度集中、氣氛亢奮、酒精介入頻繁，正是模仿犯與突發衝突最容易發生的環境。此時警方加強巡邏、站崗與即時執法，旨在保護多數守法民眾得以安心參與公共生活。秩序之存在，是有人在第一線承擔風險、承受壓力而換得的成果。

因此，在燈飾亮起、倒數聲響起的節慶時刻，社會最該給予掌聲的，正是那些默默站在人群邊緣、寒風之中，持續提高警覺的警察人員。他們的存在，讓模仿犯沒有舞台，讓恐慌無法蔓延，也讓人們在節日享受歡樂與團聚。

（作者是自由評論者）

