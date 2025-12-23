自由廣場》（北社評論）美中政經變化下的台灣經濟韌性與挑戰

◎ 劉名寰

歲末年終，又到了回顧與展望的時刻。這一年來，世界經濟經歷了一場由美國總統川普所掀起的人造巨浪洗禮—四月三日川普在白宮逐一宣告各國「對等關稅」。全球股市旋即陷入劇烈震盪，台股也在清明連假後的首個交易日重挫二〇六五點，當時瀰漫在金融市場的肅殺氣氛，彷彿向各國預告經濟風暴即將來襲。

然而，儘管美國關稅政策為全球經濟投下震撼彈，今年台灣經濟仍繳出亮眼的成績單。受惠於AI商機，台灣固定投資與貿易順差再創近年新高，經濟成長率更上看七％。今年以來，台股漲幅高達廿一％，連續第三年漲幅超過兩成，展現難得的韌性。

展望二〇二六年，美中政經局勢仍將是左右台灣經濟表現的關鍵變數。首先，在美國方面，預期二〇二六年川普的施政重心將轉向內政議題，並以明年十一月國會期中改選為首要目標。十一月共和黨在地方選舉中遭遇挫敗，外界普遍將原因歸結於川普的關稅政策，導致美國通膨率與失業率同步走升，引發民眾不滿。為了平抑物價壓力、緩和民眾反彈，川普日前針對約二百項民生進口品實施關稅豁免，並責成司法部與聯邦貿易委員會調查食品產業是否涉及價格操縱行為，相關舉措皆顯示川普的政策重心正從對外談判轉向內政議題。

目前美國已與多個國家談定關稅，儘管美中談判暫時擱置，但雙方同意貿易戰休兵一年。預期在明年上半年最高法院就對等關稅作出裁決之前，川普政府應暫時不會再升高關稅。

相較於美國關稅政策，中國經濟放緩所造成的外溢衝擊，是更值得關注的風險。近年中國經濟明顯放緩，主要體現在三個層面：一、產業產能過剩引發內部惡性競爭；二、房市崩盤導致家庭負債惡化、消費動能流失；三、生產與消費同步陷入通縮壓力。

中國擁有全球最龐大的製造業產能，在美國高關稅下，近期中國開始將大量產品轉向東協、非洲與歐盟市場傾銷。日前剛從北京完成國事訪問的法國總統馬克宏就公開表示，若中國不改善與歐盟日益嚴峻的貿易失衡問題，歐盟將別無選擇，只能採取更多保護主義措施，暗示可能對中國進行貿易制裁。

事實上，遭遇中國產能外溢壓力的並非僅限於歐盟。近年東協、日本、印度乃至於台灣的許多產業，皆深受中國國家資本與產業政策扶植下的競爭所苦，從鋼鐵、石化、水泥、汽車，到半導體成熟製程，幾無一倖免。

二〇二六年台灣和全球經濟前景仍繫於美中兩國的政經動向。台灣經濟雖具韌性，但在美國關稅政策與中國產能外溢壓力下，仍須保持警覺、審慎應對。

（作者是台灣北社理事，經濟學者）

