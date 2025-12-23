自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當立法院正成為中國解放台灣的助力

2025/12/23 05:30

◎ 王宏仁

從去年開始，在野黨立委便以監督或制衡為名，開始反覆杯葛行政院預算、癱瘓總預算審議流程，接續推動《憲法訴訟法》修法、擴張國會調查權，直到近期再密集提出修改《離島建設條例》、《國籍法》、《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》等高度敏感的法案。這些都不是正常的政黨政治作為，而是對台灣極具長期風險的威脅。

第一，這樣的國會運作模式，客觀上有助於中國推動其「和平解放台灣」的戰略構想。北京深知，動用武力攻台不僅軍事成本極高，還可能衝擊中國國內原本已經不穩定的經濟與社會結構，甚至引發與美國的直接軍事對抗，進而動搖習近平在黨內的權力基礎。透過滲透民主制度、削弱政府治理能力，促成台灣內部政治失能，顯然是成本最低、風險最小的路徑。從過去著重社會層次影響，到如今延伸至國會層級，北京的操作手法已明顯升級。

第二，國會持續杯葛行政預算，將直接侵蝕台美關係的互信基礎。賴清德總統已多次對美方承諾，台灣將推動國防改革、落實全社會防衛韌性，並以特別預算方式，讓國防支出穩定朝GDP 三％以上邁進，未來八年更規劃投入一．廿五兆元強化防衛能力，包括對美軍購、不對稱戰力與「台灣之盾」的建構。然而，若這些政策因預算遭到阻撓而無法落實，最終承受政治後果的，將是台灣整體對外、對美信用。這正是在野黨行動所可能造成、且對中國最為有利的結果。

第三，中國真正的目標，是讓賴清德政府在整個任期內「一事無成」，並提前為二〇二六年地方選舉鋪路。從目前在野黨的作為來看，其重點已經不在於理性政策辯論或憲政分權，而是以製造治理失敗、消耗執政正當性為主要策略。

在此關鍵時刻，台灣社會不能再將這些現象視為單純的政黨對立。正如賴清德總統所言，「不同黨沒有關係，同一國比較重要」。國家認同一旦模糊，制度就會被外力利用。全民必須成為民主體制的後盾，而執政黨也必須正視這場結構性挑戰，設法突破僵局。否則，這三項威脅一旦同時成真，代價將不只是一屆政府的成敗，而是台灣整體民主與安全的未來。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書