自由廣場》當立法院正成為中國解放台灣的助力

◎ 王宏仁

從去年開始，在野黨立委便以監督或制衡為名，開始反覆杯葛行政院預算、癱瘓總預算審議流程，接續推動《憲法訴訟法》修法、擴張國會調查權，直到近期再密集提出修改《離島建設條例》、《國籍法》、《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》等高度敏感的法案。這些都不是正常的政黨政治作為，而是對台灣極具長期風險的威脅。

第一，這樣的國會運作模式，客觀上有助於中國推動其「和平解放台灣」的戰略構想。北京深知，動用武力攻台不僅軍事成本極高，還可能衝擊中國國內原本已經不穩定的經濟與社會結構，甚至引發與美國的直接軍事對抗，進而動搖習近平在黨內的權力基礎。透過滲透民主制度、削弱政府治理能力，促成台灣內部政治失能，顯然是成本最低、風險最小的路徑。從過去著重社會層次影響，到如今延伸至國會層級，北京的操作手法已明顯升級。

請繼續往下閱讀...

第二，國會持續杯葛行政預算，將直接侵蝕台美關係的互信基礎。賴清德總統已多次對美方承諾，台灣將推動國防改革、落實全社會防衛韌性，並以特別預算方式，讓國防支出穩定朝GDP 三％以上邁進，未來八年更規劃投入一．廿五兆元強化防衛能力，包括對美軍購、不對稱戰力與「台灣之盾」的建構。然而，若這些政策因預算遭到阻撓而無法落實，最終承受政治後果的，將是台灣整體對外、對美信用。這正是在野黨行動所可能造成、且對中國最為有利的結果。

第三，中國真正的目標，是讓賴清德政府在整個任期內「一事無成」，並提前為二〇二六年地方選舉鋪路。從目前在野黨的作為來看，其重點已經不在於理性政策辯論或憲政分權，而是以製造治理失敗、消耗執政正當性為主要策略。

在此關鍵時刻，台灣社會不能再將這些現象視為單純的政黨對立。正如賴清德總統所言，「不同黨沒有關係，同一國比較重要」。國家認同一旦模糊，制度就會被外力利用。全民必須成為民主體制的後盾，而執政黨也必須正視這場結構性挑戰，設法突破僵局。否則，這三項威脅一旦同時成真，代價將不只是一屆政府的成敗，而是台灣整體民主與安全的未來。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法