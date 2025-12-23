自由電子報
自由廣場》憲法法庭有權自救 速補足大法官缺額

2025/12/23 05:30

◎ 藍伯昌

司法院大法官作出一一四年憲判字第一號判決，宣告《憲法訴訟法》部分條文違憲，讓停擺超過一年的憲法法庭終於復活。這是台灣憲政史上罕見的「自救」判決，化解了人事杯葛與修法爭議造成的危機。然而，另三位大法官拒絕參與及庭外發聲，引發省思：大法官應優先遵守普通法律程序，還是遂行憲法更高義務？

危機源於二〇二四年《憲法訴訟法》修訂，將評議門檻提高至至少十人參與、違憲宣告須九人同意，同時立法院長期否決提名，導致大法官現有八人、缺七人。修法與人事杯葛雙重夾擊，造成憲法法庭失能四一五天，人民釋憲案件積壓。這已構成立法權實質侵犯司法權的憲政危機。

判決指出，大法官職權「不可一日中斷」。任何外力若實質妨礙法庭運作，即違反權力分立與憲法優越位階。判決宣告相關條文違憲失效，回復舊法適用，並在極端例外下，將拒絕參與者視同缺額扣除，讓五人評議合法。這是必要自救，避免憲政永久崩解。

反觀三位大法官堅持「先遵守有效法律」：新修法具絕對拘束力，未經合法法庭宣告失效前不得任意不適用。這是形式法治國原則，看似嚴謹。但判決批評，這在極端情況下形成實質矛盾：以守法之名，卻違反憲法更高義務，導致人民釋憲權利長期無法救濟。

大法官有憲法義務參與評議、陳述意見並表決。他們本可出席投反對票或提出正式不同意見書，這才是體制內正道。然而，三位選擇拒絕參與，非法定迴避，客觀延長失能危機。更遺憾的是，他們多次庭外發表聲明、接受訪問、在判決後發表意見書，甚至相關立場透過期刊投書放大，損害大法官超然、中立地位。

《司法院大法官自律實施辦法》第六條規定，大法官對已繫屬案件應避免公開評論，以維護審判獨立。三位庭外發聲，雖自辯捍衛法治國與言論自由，但實質訴諸公眾輿論，試圖影響共識，違合議制精神，易淪情緒狡辯。事件後輿論分裂：部分民眾與在野黨視三人為「憲法最後良知」；但更多法界、學界與公民團體（逾四千人連署）力挺判決，視為保障人民權利的必要之舉。當藍白陣營激烈爭吵「五大於六」的同時，其實已間接承認了自己所修的憲訴法違憲了。否則，何須爭吵依照舊版憲訴法訂定的同意人數呢？國民黨告發五位大法官「枉法裁判」，讓事件更加政治化。

這種分裂反映政治對立滲透司法。大法官有立場，但須在體制內反映。拒絕參與卻庭外發聲，等同放棄義務，損整體公信力。若連大法官如此，其他機關如何守法？

中華民國憲法採五權分立，各機關皆有明確義務，本次危機正是立法院未能善盡人事同意權，實質妨礙司法院。各機關應相互制衡，而非杯葛。

判決雖化解危機，讓法庭復活，但內部分裂與社會對立暴露憲政脆弱。判決已生效先例，宣告立法權不得實質癱瘓司法。但若缺額不補，僵局恐再現。

筆者認為，判決多數法理正當：憲法高於普通法律，大法官天職先確保職權無礙，程序守法次之。遇極端例外，法庭有權自救，優先實質憲法秩序，以捍衛權力分立暨人民權利。

朝野應放下對立，謀求妥協，讓賴總統盡速補足大法官缺額，讓憲法法庭滿額運作。這才是根本之道。台灣民主不容藉程序為名、行失能之實。期待大法官體制內解決分歧，共同守護憲法，讓憲政更穩健。

（作者是新北市民，現為軟體公司主管）

