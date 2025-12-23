自由電子報
社論》北捷事件敲響的警鐘

2025/12/23 05:30

台北捷運及誠品南西店上週五發生隨機殺人事件，造成4死11傷，是2014年鄭捷在北捷車廂內隨意殺人後另一重大案件，各方震撼。（歐新社資料照）台北捷運及誠品南西店上週五發生隨機殺人事件，造成4死11傷，是2014年鄭捷在北捷車廂內隨意殺人後另一重大案件，各方震撼。（歐新社資料照）

台北捷運及誠品南西店上週五發生隨機殺人事件，造成四死十一傷，是二〇一四年鄭捷在北捷車廂內隨意殺人後另一重大案件，各方震撼。就目前所知，嫌犯張文顯有預謀，事前擬定詳細作案計劃，選擇行兇空間，實地勘查地形路線，觀察人流，籌作諸多犯案裝備工具，數度變裝、換車，且以縱火等故佈疑陣，數處肇禍，意在引發社會驚恐。全案雖初判為單人作案的孤狼式暴力事件，仍有若干疑點有待調查釐清；其背後是否另有牽涉，尚難論斷。無論如何，對於近年面臨內外安全威脅，強調社會全民韌性的台灣，本案無疑敲響了一記警鐘。

相較鄭捷於捷運車廂密閉空間行兇，作案地點限在板南線局部地段；張文選在台北捷運站出口通道、站外商圈作案，涉及的空間範圍和群眾廣泛，且預謀籌畫長達一年半，部署頗為多面，並伴隨縱火及煙霧彈，試圖避免鄭捷的「自尋死路」犯案模式。令人關注的，恐怖攻擊通常指基於政治、宗教、種族或特定信念，以暴力手段製造社會恐慌的行為。本案雖官方以其屬於無差別殺人，初步定調暫不符合恐怖攻擊的嚴格定義。不過，全案疑點不少，諸如作案真正動機為何，是否受人指使，幕後有否共犯或組織屬性，相關作案工具花費的金錢來源，資訊往來脈絡，都待深究查明，準確定調定性，公諸於眾，以為後事之師。

同時，這一國際媒體稱為「車站驚魂」的事件，「首善之區」主要三鐵共構車站發生隨機殺人案，茲事體大。由於事出突然，群眾驚恐，警方反應時間有限，處理是否迅捷有效，攸關傷亡損害大小；平時與出事之間、三鐵車站的警力配置、分工與處置頗須拿捏。本案兇嫌數處、數度犯案，時間前後長達三小時，雖以其有備而來，行蹤較難掌握，警方應變處置未適時全盤掌控狀況，亦頗受批評。賴清德總統因而要求，今後在人流較多的場合或重要活動，加強警力部署；也要讓警方快速打擊部隊往反恐方向設置、訓練，建立制度，發揮功能，以維台灣社會安定與民主。顯然，這一事件屬性已上升為國安層級。

就國安層級來說，本案至少有若干值得警惕之處。這次雖為單一事件，已引發社會極大震撼，其間出現的應變及治安部署缺失，包括監視器失靈，亟須「補破網」，儘快檢討究責並確實堵住漏洞。同時，料敵從寬、禦敵從嚴，未來尚須預為想定，設若出現多處同步攻擊，不論在單一都會或多個都會城鄉，該有的部署、應變及協調運作都應建立、演練並形成有效能的制度。必須強調，面對中國處心積慮併吞，且認知、灰色作戰已成常態的台灣，憂患意識不能少，沒有安逸的本錢；尤其來自敵對勢力的滲透、潛伏、顛覆案例頻傳，更不容在國安問題掉以輕心。

同樣從國安角度來說，維護台灣社會安定與民主，絕非只是政府或治安機關的責任。建立有韌性的社會，包括災害防救、經濟與基礎設施安全、資訊戰與假訊息防範、民主制度防護，都需要公私協力的全民防衛體系；個人、家庭、社會都有其責。

以這次事件為例，案發後社群平台及網路討論出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾「無差別攻擊」的貼文與留言，引發若干焦慮。警方已為此類「模仿犯罪」成立全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊的內容，嚴肅處理，從源頭阻卻風險，並提高重大場所、集會的見警率。

公民個人須為自己言行負責，政治人物此時尤不應噴口水添亂。藍黨主席鄭麗文因本案指台灣治安網失靈，國家社會病了，內政部心思卻放在對付中國配偶，賴總統不要只專注政治鬥爭。如此發言，顯示政客即令遇重大治安案件，也難掩其馬不知臉長的惡質。另一方面，台北市長蔣萬安亟應展現維護台北治安責無旁貸，本週末不去上海出席「雙城論壇」。畢竟，台北近期接連有大型集會，北捷出大事市長絕對有責，市民當前也需要市長坐鎮，以撫平人心，維護治安，檢討究責，不樂見市長前去中國搞政治拜拜。

這次事件對社會大眾來說，最關切的莫如在公共場合一旦遇上類似突發狀況，如何自衛自保。連日來包括《台灣全民安全指引》（小橘書）等危安指引廣受關注，納管煙霧彈，比照防災規格發送「細胞簡訊」，關注反社會人格者等「補破網」的提議紛紛提出；唯有政府、民間社會積極投入，類似悲劇方得以避免或減少發生，台灣更有韌性。

