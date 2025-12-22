社論》這是最好也是最壞的時代

被藍白惡修「憲訴法」實質癱瘓一年多的憲法法庭復活了，並且判決「憲訴法」修法違憲，解開藍白佈下的綑龍索。（資料照）

朝野對抗加劇，面對立法院陷入藍白主宰下「立法濫權、在野獨裁」局面，賴政府採取「不副署」的對應策略，而藍白雖然不滿，卻不願提不信任案，避免造成倒閣、解散國會等自傷後果，而是發動對總統賴清德、行政院長卓榮泰院長的彈劾，並且譴責賴清德是「袁世凱稱帝」。朝野敵對呈螺旋形上升，似乎無解之際，被藍白惡修「憲訴法」實質癱瘓一年多的憲法法庭復活了，並且判決「憲訴法」修法違憲，解開藍白佈下的綑龍索。

由藍委翁曉玲提出的憲訴法修正案，並非單純的法律修正案，而是對憲法法庭判決藍白擴權「立法院職權行使法」違憲的報復手段，企圖以提高大法官評議、判決門檻，並一再否決賴總統提名的大法官人選，造成憲法法庭癱瘓。而憲法法庭未能開會期間，至上月底已累積有四七三件釋憲案，影響政府機關運作與人民權益甚鉅。此次終於有五位忠於職責的大法官挺身捍衛憲政秩序，開庭並裁決，憲訴法修法的立法程序有明顯重大瑕疵，已達欠缺正當性的重大程度，牴觸憲法正當立法程序原則。然而，卻有另外三位大法官，屈從惡法，提出「不同意判決」的公開法律意見書，對該判決的合法性提出質疑。

事實上，憲法法庭判決對全國各機關及人民具有拘束力，大法官是憲法法庭為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額的繼任人選產生以前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行。因此五位大法官參與評議及判決的正當性與合法性不容質疑。更何況若憲法法庭因立法機關設限與抵制人事，而無法運作，憲法法庭自具有不可迴避之責任，以「現有總額」的框架運作，維繫國家的正常運轉。因而，三位不作為的大法官對此次釋憲結果的質疑不但不成立，更應如法界所言，因違反法官倫理受到究責。尤有甚者，藍白藉國會過半，塑造立法院「一院獨大」之圖謀昭然若揭，若是最有護憲能力的大法官不作為，豈不是淪為造成國家沈淪的幫凶。

備受關注的是，憲法法庭判決憲訴法修法違憲的重要論據，乃是「立法程序有明顯重大瑕疵」。判決書詳述憲訴法修正於二讀會逐條討論時，由民眾黨黨團提出的再修正動議，修法部分條文內容與修正案完全不同，外界既無法知悉草案內容，也未附具立法理由，提案者也未為說明或答辯。而且，也無時間徵詢主管機關的意見，或對人民公開，及時將意見反映於國會。所以相關立法程序，明顯不符合公開透明原則。

而這些明顯、重大的立法瑕疵，在藍白強行通過的多數法案過程中，均出現同樣的模式，亦即未經正反兩造的辯論，也未徵詢主管機關、專家的意見，即逕付二讀，送交院會強行表決通過。因而法案雖然通過卻產生無法執行，或執行就違法的窘境。這樣黑箱立法模式完全複製在卓揆不副署的「財劃法」，以及立委擴權的「立法院職權行使法」、替特定族群加薪、提升退休所得替代率的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，停砍公教退休替代率等法案。若是這些具有重大立法瑕疵的法案，均有違憲之虞，對未來藍白只以人數優勢繼續輾壓綠營，將有阻遏作用。

行政院祭出「不副署」策略對抗藍白的違憲亂政舉措，藍白以「清德宗」、「袁世凱稱帝」為賴總統貼上獨裁標籤，縱然注定徒勞無功，但朝野對抗一再升溫諒非好事。如今憲法法庭恢復生機，無疑提供一個解決憲政爭議的途徑。若藍白指控參與評議的大法官人數太少，不具有正當性，則應該放棄政黨成見，對賴總統未來提名大法官人選不再採取全面否定態度，勢必可以增強憲法法庭的功能，排解朝野的糾紛。尤其，藍白目前以抹黑賴清德為獨裁者的抗爭手法，與現實情境不符，無法說服民眾，只會激化對立。獨裁、專制、帝制的真實樣態如何？藍白立委之中有取得國外知名大學法學博士者，竟然會罔顧事實，將台灣稱羡於亞洲的民主體制扭曲為專制獨裁，尤其出自曾經在台灣戒嚴三十八年的國民黨之口，真是令人啼笑皆非。藍白亂政也快二年了，也該收斂了，與其對民進黨政府做不實指控，對有益於國人福祉與國家安全的事務，更不應因為民進黨提出便全盤否定，這才會使藍白監督制衡具有正當性，讓政黨對抗回歸民主常態。

英國文豪狄更斯《雙城記》最著名的名句：「那是最好的時代，也是最壞的時代；我們正走向天堂之路，也正走向地獄之門」，是當前台灣最真實的寫照。台灣的強勁經濟與民主韌性，在自由世界對抗邪惡軸心的地緣政治與經濟上具有關鍵地位，對防衞台灣安全最大助力的美國，也大量出售台灣強大武器；但是，在中共認知戰與軍事威脅下，內部的親中勢力又有只要屈從中國就能得到和平的錯覺，反對提升台灣防衛能力。前者讓我們走向天堂，後者讓台灣走向地獄。台灣正處於這樣的十字路口。

