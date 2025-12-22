自由廣場》悼「平民英雄」余家昶 社會不能遺忘的勇氣

◎ 魏思源

北市發生無差別攻擊事件，再度讓社會陷入驚惶與哀痛。五十七歲的余家昶先生，在危急瞬間挺身而出，試圖制止嫌犯的惡行，卻不幸罹難。他的離去，不只是家庭的破碎，也成為社會無法抹去的痛。對於余先生的捨生取義，國家不應沉默，政府應研議將其列入「忠烈祠」，以最高國家榮譽致敬這位平民英雄。

「忠烈祠」的意義，並非僅限於戰時將士。依《忠烈祠祀辦法》，凡民眾維護公義、捨身取義而有重大貢獻者，皆具入祀資格。過去，林靖娟老師在火燒車現場捨身救生的行為即被入祀，這是國家對人性大愛的肯定。今日，余先生面對未知的危險與煙霧彈的威脅，選擇迎上前制止，他的勇氣是「明知不可為而為之」，同時彰顯社會最珍貴的勇氣。

將余先生列入忠烈祠，至少具三層意義。

首先，是對社會價值的重塑。隨機暴力事件容易引發集體恐懼與人際疏離。國家若肯表彰勇者，即向社會傳遞訊息，也就是說，面對危害公共安全的行為，我們並不孤單，正義與勇氣仍存在。

其次，是對家屬與公眾的慰藉。任何補償都無法喚回失去的親人，但入祀忠烈祠象徵國家對其犧牲的認定，也就是說，他不是受害者，而是一位守護他人的勇者。

最後，是法治與道德的結合。在第一時間尚未有人能阻止危險時，余先生以生命爭取了寶貴的時間。國家致敬不僅是對個人的尊重，也是在宣示社會價值，也就是說，平民的勇氣與軍警的忠誠同樣值得被銘記。

真正的英雄，就在我們身邊。余家昶先生以生命在北捷站刻下勇氣的印記。北市府與內政部應立即介入，啟動入祀審核程序，讓勇者的精神永遠被銘記。余先生入祀忠烈祠，不僅紀念他個人的勇氣，也象徵社會對善行的肯定。

（作者從事資訊業）

