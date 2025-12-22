自由廣場》胡，怎麼說）藍白彈劾總統如放連環屁，罵完獨裁應召去舔共！

◎ 胡文輝

藍白妖風惡更臭！

君不見，藍委罵完獨裁就急急應召赴中舔共，去舔「一黨專政、一人獨裁」世上最大獨裁者習皇近平屁屁的國台辦！

君不見，藍白委不滿行政院長卓榮泰不副署違憲亂財政的財劃法，卻不敢走倒閣正路，而走提案彈劾總統的妖邪路！

請繼續往下閱讀...

彈劾總統提案權本屬立院職權，藍白委要提案，就如天要下雨、吳三桂要賣國，傅崐萁、黃國昌們要掀妖風，也只能由他們惡搞。不過，藍白委在立院彈劾總統案，必須全數立委的三分之二（七十六席）以上同意才通過，目前妖風惡藍白委六十二席（藍五十二、白八、無二），根本過不了關，藍白提案前先謾罵，如脫褲子放臭屁自臭！

藍白委提彈劾總統案本就是放臭屁，卻道出藍白委私欲作祟企圖，他們明知彈劾案過不了關，提案陽謀就是藉此逼迫賴清德總統到立院為自己辯護，藍白委就可無所不用其極的用謾罵、謊話、誣衊、髒話、粗暴肢體動作等等宰他割，以亂灑毒、亂放薰死人的臭屁，全面羞辱抹黑賴清德總統。

藍白提彈劾總統案只是放臭屁，就是因他們自作孽無差別全殺新大法官及以惡法釘死憲法法庭，假設立院通過彈劾案（那是不可能的事），必須聲請憲法法庭審理裁決總統是否下台，但是，憲法法庭被藍白委翁曉玲、黃國昌們使出兩把妖惡刀癱瘓一年，第一把妖惡刀即二度無差別全殺賴總統提名的七名大法官人選，使大法官現任只剩八人。

藍白出第二把妖惡刀，修惡憲法訴訟法把參與評議的大法官人數釘死為十人以上、宣告違憲釘死為九人以上，若依這兩項藍白死規定，憲法法庭就被釘死到棺材裡。若立院真的通過總統彈劾案，依藍白的憲訴法死規定，憲法法庭被藍白惡砍釘在棺木中，無法裁決總統下台。

十二月十九日，五位盡責守憲護民主的大法官勇敢復活憲法法庭，宣告藍白修惡的憲訴法違憲失效，另三人蔡宗珍、楊惠欽與朱富美仍自甘被傅黃死規定釘在「大法棺」裡還喃喃自語。憲法法庭復活，若藍白的彈劾總統案過了，可聲請審理了吧？但藍白都不承認憲法法庭復活，不認復活，你們提彈劾總統案，不就是在放連環放屁又吃屁嗎？

放屁又吃屁的藍委，如潑婦罵街、野蠻噴髒水，放出大法官可恥、憲政黑暗、賴清德獨裁等等臭屁後，翁曉玲、林思銘與葉元之等就應對岸之召急奔中國，舔最專制獨裁的中共屁屁去也，吳三桂賣國也不敢那麼下作無恥吧！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法