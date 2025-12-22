自由廣場》公共暴力事件後／防杜「模仿效應」 修復心理安全！

◎ 柯慧貞

北捷公共安全事件引發社會高度關注，但從公共心理健康與風險治理的角度來看，事件後最需要被嚴肅面對的，不只是恐慌本身，而是「模仿效應」的潛在擴散。國際實證研究一再指出，當暴力事件發生在高度可見、具可複製性的公共場域，並被媒體與社群反覆渲染細節時，短期內模仿行為的風險將顯著上升。因此，事件後的公共溝通方式，既可能放大風險，也可能成為關鍵的預防介入。

要有效降低模仿效應，必須建立四個層次的防線。第一層是媒體敘事責任，避免過度描述犯案過程、工具與動線，不將加害者塑造成故事主角，而將焦點放在受害者保護、社會復原與制度性改善。第二層是政府與公共運輸系統的風險溝通，清楚傳達事件已受控制、改善機制正在啟動，以及民眾可以採取的具體自我保護行動，以降低集體焦慮與無力感。第三層是社會與校園的安全教育，將討論重心從個案動機轉向生活安全與危機應變能力的培養。第四層則是社群平台與公眾的自律行動，不轉傳暴力細節，而是擴散正確資訊與心理支持資源。

更重要的是，所有防制策略的核心，都必須回到「提升自我效能」。當民眾相信自己在危機中知道該怎麼做，恐慌與模仿風險自然下降。此時，心理急救原則便成為不可或缺的公共回應框架。心理急救強調安全感、冷靜、連結與支持，透過穩定的資訊、正常化情緒反應、鼓勵回到日常節奏，以及提供可近的支持管道，協助社會從集體不安中恢復平衡。

在此基礎上，媒體與社群傳播可依循五項原則：去英雄化，不讓加害者成為被記住的焦點；去細節化，降低行為的可複製性；穩定與安全優先，避免災難化語言；自我效能導向，清楚告訴民眾可以如何應對；以及支持與連結，讓人知道不安是常見反應，且求助是被支持的。

負責任的媒體報導與公共溝通，不只是傳遞事實，更是在關鍵時刻共同降低模仿風險、修復社會心理安全，這是媒體、政府與公民社會必須共同承擔的責任。

（作者為亞洲大學心理系講座教授、台灣心理學會前理事長）

