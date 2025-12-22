自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》揭藍白彈劾總統 三大詭詐目的

2025/12/22 05:30

◎ 吳一法

行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，引發藍白立委不滿，立院司委會建請監察院彈劾卓榮泰；而國眾兩黨團更聯手提案彈劾總統賴清德，這是立院首度同時要對府院雙首長提出彈劾案。

藍白兩黨明知依現有法規，根本無法達彈劾總統的兩道門檻，卻執意為之，無疑是因為懦弱避戰而轉移媒體話題、以聲東擊西手法逼賴總統到立法院列席說明、假藉彈劾行政院長之名誆陷監察院無能，這三個手法是隱藏在彈劾案背後的真正目的。

首先，依據憲法增修條文第四條，總統彈劾案須經全體立委二分之一以上（至少五十七位）提議、三分之二以上（至少七十六位）決議，才能聲請憲法法庭審理。但目前立法院藍白加上無黨籍最多六十二席，根本無法達到成案的第一道門檻。再依憲法訴訟法第卅條規定，參與評議的大法官人數不能低於十人；同意違憲宣告人數不得低於九人，而以目前只有八位大法官，彈劾案的第二道門檻更無法跨越。

藍白提出彈劾，其實是面對行政院不副署、總統不公布財劃法乙事，藍白不敢提出倒閣，害怕接受民意考驗，而在民意反彈熱浪下，拋出彈劾這個新議題，為求避戰而扭轉民意的焦點。

另一方面，項莊舞劍，意在沛公。依據《立法院職權行使法》規定，立委提議彈劾總統，全院委員會審查，得邀請賴總統列席說明。藍白採取此項手法，目的要規避韓國瑜拒絕總統茶敘邀請惹來的批評，同時，若總統拒絕到立法院，藍白可藉機攻擊總統無意解決財劃法案爭議，總統若列席，藍白利用詢答機會必對總統開砲猛攻，再掀朝野對立的聲量，也達到藍白一直想要總統列席立院即問即答的目的。

至於彈劾行政院長卓榮泰，以監察院長陳菊長期因病請假，監委多是綠營人馬態勢下，藍白提出彈劾，恐怕只是藉勢造勢，以監察院不會或不敢彈劾卓榮泰，而再度對監察院的獨立性、存廢問題大做文章。

面對藍白這樣的動機與目的，府院或綠營人士，根本不必隨之起舞，以靜制動，將可讓藍白的詭詐手段，再度鎩羽而歸。

（作者為法律事務工作者）

