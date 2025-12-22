自由廣場》先顧好台北 蔣萬安不應出席上海雙城論壇！

◎ 陳永昌

正當整座城市猶籠罩在無差別隨機攻擊事件陰影時，台北市長蔣萬安廿七日將出發前往上海出席雙城論壇，可能會見中國國台辦主任宋濤。此時此刻應全力保障市民安全，安撫躁動不安民心，首都市長怎還會有時間搞兩岸政治大拜拜，蔣萬安應取消雙城論壇的行程！

線上旅遊網站《TravelBAG》最新評選，北市名列今年全世界夜間旅遊安全排行榜第二名，是晚上逛街最安全的城市之一。要擺脫單一不幸事件陰影，除短時間內提高見警率產生嚇阻效應，全面性制度化檢討暨修補機制同樣重要，蔣市長要帶領市民從創傷中走出來，重新擦亮最安全城市金字招牌。

從撫卹傷亡、表彰義行、安撫焦慮民心到穩定社會秩序等諸多要務經緯萬端，應辦事項清單肯定沒有雙城論壇這項，如果此時還專程前去聽宋濤宣講「九二共識」，無異證明蔣萬安根本「重兩岸、輕市政」！

更重要的是，市府廣場跨年晚會暨一〇一煙火不到十天將登場，這是全台灣一整年人潮最密集、人流進出最頻繁的最高峰，原本就是公共安全備受考驗重大難關；飽受驚嚇台北市民沒有任何輕忽大意本錢，為了確保萬無一失，北市府上上下下務必總動員，戒慎恐懼做好萬全準備。蔣萬安就職三年來中規中矩，好不容易才要洗刷斷奶譏評，更應以具體行動向市民證明：台北市依然同樣安全！

上海行原訂行程之一是南京東路步行街體驗上海夜經濟；而蔣萬安現在必須拯救的是捷運中山站南京西路商圈，這個車水馬龍南京步行區是在北市，而不是在上海。蔣萬安如果心中只有上海南京東路，忽視台北南京西路，台北市民一定要他付出政治代價。

一二一九事件再次提醒公共安全並非遙遠的抽象議題。推出文宣教材，宣導市民正確應處做法，係蔣萬安最新宣布事後對策之一。在此之前，北市府應先掌握《小橘書》發送情況，畢竟《全民安全指引 》內容就有現成意外危機事故應變須知了！

（作者為台北市商業會前副秘書長）

