自由廣場》3小時行政怠惰 誰該負責？

◎ 蕭錫惠

北捷連續攻擊事件令人恐懼的，不只是兇嫌手中的利刃，而是城市在關鍵時刻集體失聲。據警方時間軸，從十九日十五時四十分起，一名通緝犯在北市最核心、警力最密集區域，縱火、持刀、攜帶煙霧彈，如入無人之境近三個小時。這不是瞬間的悲劇，而是整整三小時的行政怠惰。

十五時四十分至五十四分嫌犯在林森北路、長安東路縱火；十六時零五分至五十五分返回租屋處再次縱火…是否構成「連續公共危險犯罪」？首度縱火時，是否啟動跨分局整合？是否有意識到升級為重大暴力犯罪？

請繼續往下閱讀...

十七時廿三分，首起致命攻擊發生。警方強調「四分鐘後到場」。然而，之前的一小時四十三分鐘——在嫌犯連續縱火、行蹤明確下，你們在哪裡？

當公共安全出現重大破口，社會最不能接受的是「出事後沒有人負責」。這次我們又聽到相同說法：設備老舊、監視器失靈。但不禁要問：每年維護預算與更新經費究竟花到了哪裡？為何錢花了，安全網仍有破口？這些官話掩蓋了資源配置的黑箱，構成危險的治理文化──把失職正常化，把責任稀釋掉。

許多基層人員仍在第一線承擔壓力、盡責工作。真正需被檢討的，是這套是否容許、甚至默許怠惰與推諉的制度。合理的要求，不是情緒性清算，而是把責任具體化、可追究化——這同時也是對守法盡責者最實在的保護。

第一、失職必須可被辨識、可被追責︰

若明知設備失效、風險存在，卻未通報、未修復、未啟動備援，導致可預見的重大危害，這不是「不幸」，而是管理過失。若是經費不足，主事者為何不爭取？若是經費已撥，執行者為何沒落實？民間失誤要賠償，公權力失職卻只道歉；制度必須清楚界定責任鏈，讓「誰該負責」不再消失在層層公文之中。

第二、問責必須有實質後果︰

沒有後果的檢討，只是儀式。職務調整、考績影響、行政懲處，乃至於在符合法律要件時啟動司法程序，都是民主法治中正當且必要的手段。這不是為了懲罰而懲罰，而是為了讓失職不再成為成本最低的選項，並確保盡責者不被體制反向懲罰。

第三、資訊必須透明，藉口不能成為常態︰

「系統壞了」不能是結論，只能是起點。壞在何時、誰負責維護、為何沒有備援、過去是否反覆發生，這些都必須被公開說明。透明不是找替罪羊，而是防止同樣的失敗一再重演。

一個成熟的社會，不會要求零風險，但會要求零推諉。人民願意理解困難，前提是看到誠實與承擔。當「請見諒」成為萬用卸責語，真正被消耗的不是耐心，而是對制度的信任。

要求其實很簡單：把責任找回來，把失職算清楚，讓公權力回到它該有的重量。否則，每一次悲劇之後，我們只會再次聽見那句最輕、也最傷人的藉口。

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法