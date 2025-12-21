自由廣場》台灣社會應有危機意識

◎ 康駿銘

北捷發生駭人攻擊事件，造成多人傷亡，兇嫌疑似身穿防彈背心、頭戴防毒面具等生存遊戲裝備、手持長刀，在捷運站向不同方向投擲煙霧彈，甚至還改到中山站街頭繼續行兇，態度冷靜、行動不慌不忙，雖未能確認行兇動機，但已敲響社會對危機意識的警示。

過去多年，台灣社會在相對安全的環境中生活，公共空間有引以為傲的高度信任，但同時也逐漸讓人對公安風險變得遲鈍，甚至使得警覺性被視為過度反應。這起事件中有不少路人似乎也並未察覺到身邊有人持刀、甚至沒有對煙霧有危機的反應，又或者過於恐慌而無法反應。

請繼續往下閱讀...

但令人遺憾的是，危機意識的建立本身被高度政治化，社會上有一批人對此抗拒，甚污名化安全指引「小橘書」。但若社會部分人無法對明顯異常、攜帶危險物品有所警覺，將會延誤他人的反應或讓他人錯判情況，因為，危機的應對並不只是個人的事。

此外，台灣的公共論述環境，正被大量刻意煽動的仇恨語言侵蝕。部分公眾人物，尤其民眾黨慣用煽動仇恨的方式政治操作，將複雜現實用粗暴簡化為情緒，擴大對體制的不滿，鼓吹對特定群體、特定立場的敵意，而非針對事實，理性地討論議題。政治人物帶頭示範嘲諷、仇恨、陰謀論，社會中本就邊緣化、心理狀態不穩定的人，容易在其中找到合理化暴力的語言，中國長年的仇日教育致針對性攻擊日本人就是頻繁發生的例子。

更不能忽略，在當前政治局勢下，這類治安事件本身，也可能是未來更大危機的前奏或測試劇本之一。中國對台灣的威脅，從來不只限於軍事行動，灰色地帶作戰、心理戰、社會混亂與信任瓦解，都是已被反覆討論的手段。社會需要建立危機意識、資訊判讀能力，才能在遇到突發事件時不恐懼、有反應能力，保護自己、繼而他人的安全。

（作者為港裔台灣人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法