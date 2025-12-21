自由廣場》當暴力撕裂日常 重建城市的集體韌性

◎ 馨娜

北市發生的隨機砍人事件，再度撥動了台灣的治安神經。北車與北捷中山站本是都市人交織日常的生命節點，卻在瞬息之間，淪為恐懼的修羅場。當我們檢討硬體監控與警力配置的同時，更該凝視的是：這道劃在城市皮膚上的傷口，應如何從內在秩序的維度，啟動深層的修復。

人類對於生存環境的安定感，建立在對世界運作「隱形默契」的信任之上。這種信任如同無形的護欄，讓我們在熙攘人群中得以放下戒備。當暴力突發，毀損的不只是身體，更是那份支撐我們探索世界的「安全基座」。一旦基座坍塌，隨之而來的往往是集體焦慮與標籤化的自衛本能。人們容易將矛頭指向特定族群，試圖透過排除「他者」來換取安全感，但這種排他性的防禦，反而會加深台灣社會的撕裂與孤立。

請繼續往下閱讀...

一個強韌的社會，仰賴內在連結來承接個體。當個體與社群存在深度的「情感連結」時，情緒波動與極端行為往往能被社群的引力所抵銷。反之，一旦社會網絡出現真空，處於邊緣的人們便可能在孤立中走向偏激。暴力的發生，往往是長期情感斷裂與社會排斥累積後的極端噴發。

真正的安全防禦，存在於人與人之間那層看不見的相互支應與接納。面對集體創傷，重建安全感的關鍵在於強化「社會依附」與「創傷後的敘事轉化」。政府與公民社會可著手︰

建立情感避風港：除了提升警力，更應優化基層關懷網絡，讓潛藏的焦慮在轉化為暴力前能被專業資源接住，並提供大眾正確的情緒釋放指引，避免恐懼在傳播中產生二次傷害。

重構信任契約：鼓勵公共參與而非封閉自保。從鄰里守望相助的復興，到公共空間中陌生人之間的善意問候，都是在重建「我們仍是共同體」的社會記憶。減少因未知而生的敵意，讓民眾在恐懼之後仍能看見彼此的需求，而非僅盯著彼此的威脅。

真正的癒合，來自於人們在動盪後仍保有對他人的「良性感知」。治安漏洞可用警力填補，但人心防禦需透過溫暖連結來鞏固。唯有當社會的集體韌性能夠跨越單純的生理恐懼，台北才能真正從傷口中痊癒。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法