自由廣場》在隨機暴力後 警惕被操弄的恐懼…

◎ 劉哲廷

那一晚，城市沒有發生任何具有象徵性的事件。沒有選舉、沒有抗爭、沒有集體動員。只是下班時間，人們轉車、逛街、準備回家。正因為如此，暴力才顯得格外殘酷──它不是闖入非常時刻，而是直接切開日常。

事件發生後，我們很快知道了名字、年齡、路線、裝備與時間軸。輿論也迅速替這起事件找到一個最省力的解釋：這是一個「孤狼」、一個「怪物」、一個與我們無關的例外。只要這樣定義，恐懼就能被暫時收納，世界彷彿又回到可理解的狀態。

但問題在於，這樣的理解方式本身，正是風險的一部分。

從台北到東京，從戲院到列車車廂，近年多起隨機暴力事件反覆顯示同一個結構性困境：行兇者往往不是一夕崩壞，而是長期失去社會連結的人。他們卡在制度邊緣，工作斷裂、關係鬆動、求助無門，警訊一再出現，卻被分散在不同系統中各自處理，從未被整合判讀。

我們的制度非常擅長切割責任。警政處理治安、社福處理個案、醫療處理症狀。單一系統看似沒有失職，加在一起，卻讓高風險者在城市中反覆遊走，直到悲劇發生。於是，暴力成了制度失靈後，唯一被迫完成整合的時刻。

然而，真正令人不安的，並不只是在暴力之前我們錯過了什麼，還包括暴力之後，恐懼如何被快速放大、利用與引導。

在事件尚未完全釐清的情況下，社群平台上已出現大量高度情緒化、彼此對立的言論，刻意將不安轉化為仇恨，將焦慮導向政治陰謀或族群對立。這樣的操作並不陌生。對岸長期以資訊戰與認知作戰著稱，其核心策略正是放大社會裂縫、製造彼此不信任，讓一個社會在恐慌中自我消耗。

當血腥影像被反覆轉傳、未證實的動機被快速定調、任何冷靜呼籲都被指責為「護航」，社會其實已經進入另一個戰場。這不是單純的輿論失序，而是一種極易被外部勢力利用的心理狀態。恐慌越大，理性越少；對立越深，社會越脆弱。

因此──請停止轉傳驚悚畫面──並不是要人遺忘，而是要阻止二次傷害。這不只是心理健康議題，更是社會安全議題。每一次不轉傳、不渲染、不急著貼標籤，都是在切斷恐懼被操弄的路徑。

我們當然必須追究責任，也必須檢討制度漏洞。但如果所有討論都停留在憤怒與獵巫，事情就會結束在最安全、也最無用的地方。真正該被反覆追問的，是為什麼風險無法被整合、為什麼求助如此困難、為什麼社會對脆弱的耐心這麼短。

最後必須提醒的是：我們真正的敵人，從來不只是某一個人。更危險的，是那些希望我們恐慌、分裂、彼此仇視的力量。如果我們只學會在悲劇之後，找一個人承擔所有的惡，那麼下一次，距離不會更遠，只會更近。

（作者為詩人，自由工作者）

