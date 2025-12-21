自由廣場》從街頭事件到課堂 民防教育缺口正考驗城市韌性

◎ 潘威佑

張文街頭攻擊事件，不只是一起令人不安的治安案件，而是一記直接敲在城市治理上的警鐘。當攻擊發生在熟悉的街道與人來人往的公共空間，社會才被迫正視一個長期被忽略的事實：我們對「安全」的理解，過度停留在事後處理，卻欠缺事前準備。這起事件揭露的，不是單一環節的疏失，而是台灣在民防教育與公民安全能力上的系統性不足。

公民社會的角度來看，問題不在於責怪第一線警力是否反應夠快，而在於制度是否過度假設「警察一定來得及」。面對行動快速、場域開放的無差別攻擊，警力不可能在第一時間全面到位，這是現代城市必須面對的現實。然而，公共政策與教育體系長期忽略這段關鍵空白，導致危機發生時，民眾不知如何避險與配合，反而加劇風險。

必須直言，這不是公民素質的問題，而是公共教育長期忽視的結果。台灣對於災害、危機與突發暴力的教育，多停留在零散宣導，欠缺系統性的民防教育。我們教會孩子競爭與考試，卻少有教導他們在危機中如何保護自己與他人。當民防未被視為基本能力，就不該期待民眾在事件發生時自然而然做出正確反應。

這起事件提醒，警政應變與公民能力並非替代，而是高度依存。公民社會檢討警力，並非否定專業，而是指出現行體系仍以「傳統治安事件」為主要應變邏輯，對無差別攻擊與恐攻型態的風險評估與實境演練，存在明顯落差。若缺乏民防教育作為底層支撐，警力除面對攻擊者外，還須承擔群眾混亂與秩序失控的壓力，形同過度消耗專業能量。

民防教育的意義，不在於軍事化或製造恐慌，而在於建立最低限度的公共行為共識：知道何時離開、如何躲避、如何配合指引、不成為救援阻礙。當這些能力成為常識，警力與救援單位才能專注專業判斷；安全不是靠更多人往前衝，而是靠更多人知道何時該退後。

對民主社會而言，安全不只是治安資料，而是治理成熟度的展現。若台灣持續把街頭風險視為「低機率事件」，民防教育就永遠只能停留在口號。政府若能正視這次事件揭露的結構問題，將民防教育正式納入公共教育與社會學習體系，從校園到社區，建立可反覆演練的制度。城市的韌性，正是從把民防教育與人民安全真正做好開始，這是對生命最基本的尊重。

（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

