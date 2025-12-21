自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從街頭事件到課堂 民防教育缺口正考驗城市韌性

2025/12/21 05:30

◎ 潘威佑

張文街頭攻擊事件，不只是一起令人不安的治安案件，而是一記直接敲在城市治理上的警鐘。當攻擊發生在熟悉的街道與人來人往的公共空間，社會才被迫正視一個長期被忽略的事實：我們對「安全」的理解，過度停留在事後處理，卻欠缺事前準備。這起事件揭露的，不是單一環節的疏失，而是台灣在民防教育與公民安全能力上的系統性不足。

公民社會的角度來看，問題不在於責怪第一線警力是否反應夠快，而在於制度是否過度假設「警察一定來得及」。面對行動快速、場域開放的無差別攻擊，警力不可能在第一時間全面到位，這是現代城市必須面對的現實。然而，公共政策與教育體系長期忽略這段關鍵空白，導致危機發生時，民眾不知如何避險與配合，反而加劇風險。

必須直言，這不是公民素質的問題，而是公共教育長期忽視的結果。台灣對於災害、危機與突發暴力的教育，多停留在零散宣導，欠缺系統性的民防教育。我們教會孩子競爭與考試，卻少有教導他們在危機中如何保護自己與他人。當民防未被視為基本能力，就不該期待民眾在事件發生時自然而然做出正確反應。

這起事件提醒，警政應變與公民能力並非替代，而是高度依存。公民社會檢討警力，並非否定專業，而是指出現行體系仍以「傳統治安事件」為主要應變邏輯，對無差別攻擊與恐攻型態的風險評估與實境演練，存在明顯落差。若缺乏民防教育作為底層支撐，警力除面對攻擊者外，還須承擔群眾混亂與秩序失控的壓力，形同過度消耗專業能量。

民防教育的意義，不在於軍事化或製造恐慌，而在於建立最低限度的公共行為共識：知道何時離開、如何躲避、如何配合指引、不成為救援阻礙。當這些能力成為常識，警力與救援單位才能專注專業判斷；安全不是靠更多人往前衝，而是靠更多人知道何時該退後。

對民主社會而言，安全不只是治安資料，而是治理成熟度的展現。若台灣持續把街頭風險視為「低機率事件」，民防教育就永遠只能停留在口號。政府若能正視這次事件揭露的結構問題，將民防教育正式納入公共教育與社會學習體系，從校園到社區，建立可反覆演練的制度。城市的韌性，正是從把民防教育與人民安全真正做好開始，這是對生命最基本的尊重。

（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書