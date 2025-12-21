自由廣場》日常培養安全意識 談「小橘書」的重要性

◎ 史里

台灣不是沒有發生過突發的公共安全事件。歷史一再提醒我們，「低機率」不等於「不會發生」，尤在人潮密集的公共空間，風險往往來得突然，且難以預測。近日事件再次證明，安全感並不能取代準備。

長期以來，台灣社會享有相對安定的生活環境，這是值得珍惜的成果，卻也讓我們逐漸習慣安逸，對風險的警覺下降。每當事件發生，社會多半停留在震驚與情緒反應，卻很少回到一個根本的問題：如果下一次發生在自己身邊，是否知道該如何保護自己與家人？

也正因如此，政府近來將《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）寄送至全國家戶，希望建立基本的防災、避難與自我保護概念。然而，這樣的作為卻遭到藍白陣營的嘲諷與抵制，被形容為多此一舉、製造恐慌。如今再回頭看，這些提醒並非危言聳聽，而是對風險的最低限度誠實。

隨著耶誕節、跨年等節慶活動將至，人潮聚集只會更加頻繁。這不是要渲染恐懼，而是必須正視現實：人越多，突發事件的衝擊就越大，個人的判斷與應變能力也就越重要。

本文不討論事件背後的動機成因，我們真正需要面對的，是平時是否建立了基本的安全與危機意識。從個人、家庭到社會，乃至國防安全，其實是一條連續的光譜。懂得在日常生活中保護自己與家人的社會，才有能力在更大的風險來臨時站得住腳。

（作者為台南市市民）

