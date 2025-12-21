自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從無差別攻擊案 談節慶維安與城市安全

2025/12/21 05:30

◎ 陳琪

北車與北捷發生的無差別攻擊事件，再次引發社會對公共空間安全的高度關注，讓人正視問題：當突發暴力事件與年底節慶活動高度重疊時，城市是否已準備好承受更高密度的人流與更複雜的安全風險？北市發生的隨機攻擊，看似個案，但其發生地點選在交通樞紐、接近尖峰時段，已構成對維安體系的壓力測試。此時，社會期待的政府能否在事件過後，盡速、誠實且系統性地檢討整個處置過程，找出流程中可以優化之處，而非僅以加強巡邏作為結論，讓類似風險在下一次人潮中再次浮現。

從大眾運輸維安的角度來看，捷運與鐵路系統的特殊性，在於其高度開放卻又高度集中。任何單點事件，都可能在極短時間內擴散為跨站、跨線的連鎖影響。此次事件後，若僅著眼於警力數量是否充足，恐怕低估問題。真正需要被檢討的，是第一時間的通報是否順暢、現場是否有足夠清楚的指揮節點、站務人員與警力的分工是否明確，及乘客疏散與資訊發布是否足以避免恐慌擴散。這些看似技術性的細節，正是公共安全治理的核心。若缺乏制度化的回顧與修正機制，每一次事件都只能被視為意外，那麼城市安全便永遠停留在被動回應的層次。

隨著耶誕與跨年活動將至，這些高風險特性：人潮密集、情緒高昂、酒精使用增加，加上跨年倒數等固定時間點，容易成為有心人士製造混亂的理想場景。若將活動的安全管理，單純理解為活動當天多派警力，往往忽略事前風險評估與動線設計的重要性。歐美城市在處理類似活動時，早將交通節點、活動場域與周邊商圈視為同一個安全網絡，透過分流人潮、設置緩衝區、提前辨識高風險時段與位置，來降低突發事件的衝擊範圍。相較之下，若僅在事件發生後才臨時補強，反而容易在真正的高峰時刻出現資源錯置。

從政策治理的層次來看，這次事件更提醒：公共安全不只是警政問題，而是跨部門、跨場域的整合工程。交通單位、警政體系、活動主辦方與地方政府，都應在節慶前完成情境推演，而非等到事件發生後才倉促協調。尤其在耶誕、跨年這類象徵城市形象的重要活動中，安全管理不僅攸關人身安全，也直接影響市民對城市治理能力的信任。若每一次危機都必須靠事後加強巡邏來修補，長期下來，社會對制度的信心只會逐步流失。

最後，關鍵在政府是否能將事後檢討轉化為事前預防的制度升級。當耶誕燈飾亮起、跨年倒數將至，市民需要的是能讓人安心參與的公共空間。城市安全若只能在危機後被想起，那麼每一次節慶，都可能成為下一次壓力測試的起點。真正成熟的治理，不是臨時加碼，而是讓風險在日常制度中被提前消化。

（作者為台北市民、自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書