自由廣場》從無差別攻擊案 談節慶維安與城市安全

◎ 陳琪

北車與北捷發生的無差別攻擊事件，再次引發社會對公共空間安全的高度關注，讓人正視問題：當突發暴力事件與年底節慶活動高度重疊時，城市是否已準備好承受更高密度的人流與更複雜的安全風險？北市發生的隨機攻擊，看似個案，但其發生地點選在交通樞紐、接近尖峰時段，已構成對維安體系的壓力測試。此時，社會期待的政府能否在事件過後，盡速、誠實且系統性地檢討整個處置過程，找出流程中可以優化之處，而非僅以加強巡邏作為結論，讓類似風險在下一次人潮中再次浮現。

從大眾運輸維安的角度來看，捷運與鐵路系統的特殊性，在於其高度開放卻又高度集中。任何單點事件，都可能在極短時間內擴散為跨站、跨線的連鎖影響。此次事件後，若僅著眼於警力數量是否充足，恐怕低估問題。真正需要被檢討的，是第一時間的通報是否順暢、現場是否有足夠清楚的指揮節點、站務人員與警力的分工是否明確，及乘客疏散與資訊發布是否足以避免恐慌擴散。這些看似技術性的細節，正是公共安全治理的核心。若缺乏制度化的回顧與修正機制，每一次事件都只能被視為意外，那麼城市安全便永遠停留在被動回應的層次。

隨著耶誕與跨年活動將至，這些高風險特性：人潮密集、情緒高昂、酒精使用增加，加上跨年倒數等固定時間點，容易成為有心人士製造混亂的理想場景。若將活動的安全管理，單純理解為活動當天多派警力，往往忽略事前風險評估與動線設計的重要性。歐美城市在處理類似活動時，早將交通節點、活動場域與周邊商圈視為同一個安全網絡，透過分流人潮、設置緩衝區、提前辨識高風險時段與位置，來降低突發事件的衝擊範圍。相較之下，若僅在事件發生後才臨時補強，反而容易在真正的高峰時刻出現資源錯置。

從政策治理的層次來看，這次事件更提醒：公共安全不只是警政問題，而是跨部門、跨場域的整合工程。交通單位、警政體系、活動主辦方與地方政府，都應在節慶前完成情境推演，而非等到事件發生後才倉促協調。尤其在耶誕、跨年這類象徵城市形象的重要活動中，安全管理不僅攸關人身安全，也直接影響市民對城市治理能力的信任。若每一次危機都必須靠事後加強巡邏來修補，長期下來，社會對制度的信心只會逐步流失。

最後，關鍵在政府是否能將事後檢討轉化為事前預防的制度升級。當耶誕燈飾亮起、跨年倒數將至，市民需要的是能讓人安心參與的公共空間。城市安全若只能在危機後被想起，那麼每一次節慶，都可能成為下一次壓力測試的起點。真正成熟的治理，不是臨時加碼，而是讓風險在日常制度中被提前消化。

（作者為台北市民、自由業）

