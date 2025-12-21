自由共和國》李昂／「拿要飯的碗」到法國

「鴛鴦春膳」漫畫如期在台灣出版，但根本沒有經費屨行寫在申請書裡與里昂第三大學的約定。圖為「鴛鴦春膳」漫畫版新書記者會。（中央社資料照）

李昂／作家

最近立法院又在審預算，記不記得去年有立委大刪文化預算，稱我們文化人是「拿著要飯的碗」向政府要補助？結果引來上千名作者聯名抗議這樣的污辱，以及抗議文化預算被刪減。

今年初正值在中興大學的「李昂文藏館」，向文化部申請將「鴛鴦春膳」改編為漫畫。由於小說不久前剛在法國出版，再加上漫畫，可以相輔相成的以文化形式讓國際知道更多的台灣。

我們也獲得「里昂第三大學」的意向書，出版後到法國介紹漫畫，好促進法文版漫畫的翻譯出版。喜歡漫畫的年輕讀者，一直是我們的目標。

結果，文化部被「凍結」的預算下，我們實際拿到的五十多萬，只夠付漫畫家酬勞、編輯費和一場在「李昂文藏館」半面牆的小小展出。

「鴛鴦春膳」漫畫如期在台灣出版，但根本沒有經費屨行寫在申請書裡與里昂第三大學的約定。違約會有相當後果。

我在法國出版五本書，認識的法國朋友們，知道了我的困境，大力伸出援手。他們全然無涉台灣紛擾的政治，也對當前的台灣立法院沒什麼瞭解。只在文化推廣上，站出來相助。

結果是讓我在法國的一個星期內，作四場演講：

里昂兩場，由Gwennaël Gaffric教授安排：

．「里昂第三大學」

．「亞洲文化博覽會」Japan Touch／Salon de l’Asie

巴黎兩場，由Marie Laureillard教授安排：

．「法國高等社會科學研究院」EHESS

．「法國十大」

大學和研究機構，我因為在國際出版書經常作演講，以後有機會再談，有趣的是參與里昂的「亞洲文化博覽會」。因為連這樣的文化活動，中國都來杯葛。

舉辦了二十幾年，這活動以漫畫為主，今年的主賓國是台灣。我因為「鴛鴦春膳」法文版與漫畫被邀請，主辦者告訴我看了我的小說很喜歡，來台拜訪期間，要找小說裡的「鹿城」，但地圖上找不到。

我告訴他，這是小說裡虛構的地方，原型可以從「鹿港」可見一斑。他聽了哈哈大笑。

今年台灣既是主賓國，還在手冊的封底印了全版八家將的彩圖。但除了我從台灣來，還有原在法國的漫畫家林莉菁，並沒邀其它漫畫家來，也沒有台灣的漫畫書展賣。

作為主賓國，只給里昂在地的台灣協會一個小小的免費攤位。外加作一場珍奶、鹽酥雞示範。

雖然這個活動原就集中Japan Touch，但我們作為今年主賓國，也不該只如此。稍一探究，知道中國杯葛，不僅不能用國旗，也沒能和巴文中心等官方文化單位合作，活動也受限。

大概也因此，里昂在地的台灣協會在攤位上掛了一幅不小的國旗。因為是個別攤位，中國再要如何，在自由民主的法國，也無可奈何。

這是個在大展覽館舉辦，兩天男女老少來cosplay，數萬人進出的大活動。法國人一向在意漫畫，我們已受邀作主賓國，卻失掉向他們推廣宣傳台灣漫畫，十分可惜。

這次法國行，全部都是我自費，完成四場演講，向文化部交差足足有餘。但如果問我下次是不是還要費盡心力，向國外單位取得合作意向書？我會說，打死我都不敢。

首先，經費申請上完全沒有保障，被刪減、凍結完全沒準，沒錢作活動，如何收拾善後？作國際交流，牽涉的可是大筆經費！

再者，政府一直高喊要讓世界認識台灣，著重、要作大外宣，但國際活動本就該與外國平等進行，該有的規矩不能少，不能一再只靠國際友人的善意。

老實說，再有下次，我也沒有能力「拿要飯的碗」，向外國友人開口了！

