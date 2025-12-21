自由共和國》沈鴻裕／「鍊在中國」：全球供應鏈武器化下的台灣國安危機

中國限制稀土出口，操控全球高科技產業的脈搏。（路透檔案照）

沈鴻裕／政治學者

二〇二五年以來，中國對關鍵礦物、稀土、電池技術乃至基本藥物原料的出口管制持續升高，陸續引發美國、日本以及歐盟多國的產線延宕、產品缺料與成本飆升。這些事件看似分散，實則屬於中國整體戰略的一環。美國國會轄下的《美中經濟暨安全審查委員會》（USCC）二〇二五年十一月發布《二〇二五年度報告》，特別以〈鍊在中國〉（Chained to China）一章，指出美國目前仍高度依賴中國的四大領域：關鍵礦物、藥品活性成分（APIs)與基礎原料（KSMs）、印刷電路板（PCBs）、成熟製程半導體。報告更提出警告：中國正把全球供應鏈正式武器化，藉此重塑符合其利益的新國際秩序。

歐盟也在十二月公布《經濟安全原則》，其中的「資源歐盟」（ResourceEU）計畫，更是明確以脫離對中國關鍵原物料依賴為目標。背景是十月中國全面升級稀土出口管制後，歐洲汽車、乾淨能源與半導體產業陷入恐慌，顯示供應鏈脆弱且過度集中於中國的風險已不能再被忽視。

當全球主要民主國家紛紛警覺「鍊在中國」的國安後果時，台灣卻處於全球最脆弱、也最關鍵的位置。我們既是全球科技供應鏈樞紐，又與中國在經貿上高度連動，更直接承受北京的政治壓力與經濟脅迫。若供應鏈武器化成為新常態，台灣將是首當其衝的對象。

供應鏈武器化：

中國國家戰略的一部分

外界往往誤解中國的經濟脅迫是被動反制，如稀土風暴、澳洲葡萄酒事件、對立陶宛的封鎖等。然而USCC報告指出，中國早已把供應鏈納入長期、計畫性、具策略目的的國家倡議；先以補貼與產能擴張擠掉全球競爭者，再運用壟斷供應鏈的依賴作為政治槓桿。

二〇二〇年四月，習近平在中央財經委員會第七次會議上直言，要「拉緊國際產業鏈對我國的依存關係」，並形成對外「斷供反制能力」。這段公開談話清楚揭示，供應鏈是中國的國安與地緣戰略工具。

一旦各國的科技、生產與民生體系過度依賴中國，中共便能在區域衝突或外交施壓中使用斷供威脅達成目的。對台灣而言，這種威懾更可能直接指向北京所稱的「核心利益中的核心」—台灣問題。

中共對台的新型

「灰色地帶經濟戰」

中國對台灣的供應鏈威懾並非未來式，而是正在發生。其手法具有灰色地帶特性，破壞力極大、卻易被偽裝為一般經貿議題，更容易在台灣內部政治分歧中被淡化。

一、關鍵礦物與電動車供應鏈：高度依賴中國上游

稀土磁鐵、鎵、鍺、鋰電池材料與許多電動車零件，台灣上游來源高度集中於中國。若中國限縮出口，台灣缺乏土地、礦產與化學製程能力可自建產能，汽車電子、再生能源與電子製造將第一時間遭重擊。

二、健保藥物供應鏈脆弱：API高度依賴中國

台灣醫療體系普遍僅備二至四週藥品庫存，而健保長期低價採購亦壓縮了非中國供應商進入誘因。若中國限縮API或基本藥物出口，從抗生素、消炎藥到慢性病用藥都可能出現全面短缺，這是台灣國安體系長期忽略的巨大漏洞。

三、PCB材料與設備受制於中國：電子業即時風險

台灣雖是全球PCB大國，但原物料與部分中階製程仍受中國掌控。若中國對相關材料施行出口管制，衝擊將直接反射在台灣的電子業生產線。

四、成熟製程半導體依賴加深：潛在的「卡脖子」點

台灣在先進製程上固然具有全球領先地位，但在工控、汽車電子、消費性產品等大量使用的四〇～九〇奈米成熟製程，全球正在被中國以補貼與產能堆積方式推向集中。若世界被迫依賴中國成熟製程，台灣將陷入「先進製程安全、成熟製程受制」的危機。

這些風險若在台海危機時同時爆發，台灣的民生與軍需供應可能有癱瘓之虞，使台灣在談判桌上被迫讓步。從而短期削弱產業自主性，長期則威脅國家主權與安全。

台灣必須建立自己的

供應鏈國安戰略

面對供應鏈武器化時代，台灣不能再以傳統經貿思維看待風險，而需要建構屬於自己的「供應鏈國安戰略」。

一、建立「台版供應鏈風險地圖」

由國安會、外交、國防、科技、經濟、財政、國發、衛福等跨部會共同盤點：哪些產業上游集中於中國？哪些藥品若中斷一個月會造成社會混亂？哪些關鍵材料屬於戰時卡脖子？並定期公布部分資訊，作為產業政策指引，避免關鍵企業在政經風險下自然淘汰。

二、深化與美、歐、日的供應鏈合作

台灣無法自建完整供應鏈，但卻能依靠包括：台美廿一世紀貿易架構；台日半導體合作；與歐盟的關鍵礦物、醫藥合作；印太供應鏈重組計畫等，讓台灣更好地嵌入民主國家的供應鏈安全網。

三、建立「戰備型國家庫存」

仿效美日制度，逐步建立包括：六～十二個月的API與藥品備量；半導體原料與關鍵電子零件安全庫存；再生能源、電動車產業所需的關鍵礦物儲備。這不僅是國家產業政策，更屬於極其重要之民防與國防的一部分。

四、推動供應鏈外交

當中國供應鏈影響力加大，台灣國際空間就會被壓縮。是以，台灣必須要協助各國降低對中國依賴，同時建立台灣作為可信賴的替代供應來源，並善用台灣在半導體與資安的優勢打造不可取代性。這將是台灣的新型態國際參與方式。

在供應鏈武器化時代，

台灣必須成為「自主的供應鏈國家」

無疑地，全球供應鏈正進入一個新階段。中國不再只是世界工廠，而是塑造一套可隨時斷供施壓的「卡脖子」體系，用以重塑一個更好能為中國共產黨服務的新國際秩序。台灣是這場競逐中最脆弱、也最關鍵的節點。一旦台海局勢升高，北京完全可能動用供應鏈作為對台、對美與對民主世界的壓制工具。

因此，台灣不能只把自己定位為全球供應鏈中的一個「生產者」，而必須成為一個具備戰略自主、能與盟友共同防禦的「供應鏈國家」。唯有如此，台灣才能在這個新的地緣政治時代維持安全、穩定、自由與繁榮。

